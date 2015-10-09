"Нельзя терять голову". Исламхан высказался о Сатпаеве, Калмурзе и Анарбекове

Бывший капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан поделился мнением о молодежи алматинского клуба и оценил перспективы Дастана Сатпаева, Темирлана Анарбекова и Шерхана Калмурзы, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Полузащитник отказался ставить нынешнее поколение игроков в прямое сравнение с тем, в котором он выступал:

"Нет смысла сравнивать с нами, ведь я только рад прогрессу молодежи. Да, мы тоже были звездами, но у каждой вещи есть свое время. Дай бог, мы увидим их на больших вершинах, и они будут прославлять Казахстан", – сказал Исламхан.

О давлении и совет Сатпаеву

Бауыржан отметил, что популярность и внимание со стороны публики не должны становиться источником давления:

"Является ли популярность давлением? Не согласен, ведь можно через все это пройти. Если тебя хвалят – это хорошо, но нельзя терять голову. Что касается Сатпаева, у него есть цель перед собой. Что нужно делать, чтобы достичь ее? Каждый день делать шаг вперед. Если будешь распыляться и подражать всему подряд, то цели не достигнешь", – добавил Исламхан.

17-летний Дастан Сатпаев провел в своем дебютном сезоне на взрослом уровне 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.

Анарбеков и Калмурза: крепкая опора ворот

Темирлан Анарбеков стал основным вратарем команды после травмы Александра Заруцкого. В 19 матчах голкипер пропустил 14 мячей и 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Анарбеков сыграл в ответном матче плей-офф квалификации против "Селтика", что позволило "Кайрату" впервые выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Шерхан Калмурза дебютировал за "Кайрат" в матче против "Актобе" (1:0), заменив травмированного Анарбекова. Позже голкипер выходил в играх против "Спортинга" (1:4) и "Реала" (0:5), набираясь опыта на международной арене.

