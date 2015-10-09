Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Нельзя терять голову". Исламхан высказался о Сатпаеве, Калмурзе и Анарбекове

Дастан Сатпаев. ©Алихан Сариев/Vesti.kz

Бывший капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан поделился мнением о молодежи алматинского клуба и оценил перспективы Дастана Сатпаева, Темирлана Анарбекова и Шерхана Калмурзы, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Полузащитник отказался ставить нынешнее поколение игроков в прямое сравнение с тем, в котором он выступал:

"Нет смысла сравнивать с нами, ведь я только рад прогрессу молодежи. Да, мы тоже были звездами, но у каждой вещи есть свое время. Дай бог, мы увидим их на больших вершинах, и они будут прославлять Казахстан", – сказал Исламхан.

О давлении и совет Сатпаеву

Бауыржан отметил, что популярность и внимание со стороны публики не должны становиться источником давления:

"Является ли популярность давлением? Не согласен, ведь можно через все это пройти. Если тебя хвалят – это хорошо, но нельзя терять голову. Что касается Сатпаева, у него есть цель перед собой. Что нужно делать, чтобы достичь ее? Каждый день делать шаг вперед. Если будешь распыляться и подражать всему подряд, то цели не достигнешь", – добавил Исламхан.

17-летний Дастан Сатпаев провел в своем дебютном сезоне на взрослом уровне 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.

Анарбеков и Калмурза: крепкая опора ворот

Темирлан Анарбеков стал основным вратарем команды после травмы Александра Заруцкого. В 19 матчах голкипер пропустил 14 мячей и 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Анарбеков сыграл в ответном матче плей-офф квалификации против "Селтика", что позволило "Кайрату" впервые выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Шерхан Калмурза дебютировал за "Кайрат" в матче против "Актобе" (1:0), заменив травмированного Анарбекова. Позже голкипер выходил в играх против "Спортинга" (1:4) и "Реала" (0:5), набираясь опыта на международной арене.

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

