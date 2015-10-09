Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 21:10
 

Африканский нападающий заявил об уходе из "Астаны".

Гвинейский вингер Усман Камара сделал заявление о расставании с футбольным клубом "Астана", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Футболист подтвердил, что больше не является игроком столичного клуба Казахстана, развеяв слухи вокруг своего будущего.

"Поздравление с днём рождения? Кажется, сотрудники просто хотели снизить напряжение вокруг клуба. То, что я ушел – правда", – отметил Камара.

Ранее "Астана" поздравила игрока с 27-летием в социальных сетях, назвав его действующим нападающим команды. При этом уже за неделю до этого Камара покинул клуб на фоне, по данным источника, проблем с выплатой заработной платы.

Ожидается, что бывший футболист тбилисского "Динамо" продолжит карьеру за пределами Казахстана. За время выступлений в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) Усман Камара провёл 49 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

Уход лидеров "Астаны" из-за финансовых проблем: казахстанцы получат свой шанс?


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

