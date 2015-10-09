Африканский нападающий заявил об уходе из "Астаны".

Гвинейский вингер Усман Камара сделал заявление о расставании с футбольным клубом "Астана", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Футболист подтвердил, что больше не является игроком столичного клуба Казахстана, развеяв слухи вокруг своего будущего.

"Поздравление с днём рождения? Кажется, сотрудники просто хотели снизить напряжение вокруг клуба. То, что я ушел – правда", – отметил Камара.

Ранее "Астана" поздравила игрока с 27-летием в социальных сетях, назвав его действующим нападающим команды. При этом уже за неделю до этого Камара покинул клуб на фоне, по данным источника, проблем с выплатой заработной платы.

Ожидается, что бывший футболист тбилисского "Динамо" продолжит карьеру за пределами Казахстана. За время выступлений в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) Усман Камара провёл 49 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

Уход лидеров "Астаны" из-за финансовых проблем: казахстанцы получат свой шанс?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!