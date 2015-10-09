Уход лидеров "Астаны" из-за финансовых проблем: казахстанцы получат свой шанс?

Финансовые проблемы "Астаны" уже приносят немалые проблемы семикратным чемпионам страны. Однако для кого-то это может обернуться и положительным эффектом. Корреспондент Vesti.kz объясняет свою мысль.

Долги и отсутствие финансирования приведут к ослаблению состава в новом сезоне (если в последний момент не появится состоятельный инвестор). Клуб уже начал терять игроков, хотя продажа Макса Эбонга за 500 тысяч долларов не выглядит чем-то плохим, а даже наоборот, с учётом того, что "Астана" нуждается в финансах.

Теперь есть информация, что казахстанский паспорт может получить хорватский ветеран Марин Томасов. И явно не для того, чтобы 38-летний полузащитник играл за сборную Казахстана, а именно для облегчения выполнения финансовых обязанностей перед игроками.

Дело в том, что клубам запрещено платить зарплату иностранцам средствами из госбюджета, а вот казахстанским исполнителям это делать не запрещено. Следовательно, платить зарплату Томасову, если он будет казахстанцем, станет намного легче. Тем более у хорвата очень солидный оклад, а несмотря на возраст он остаётся ключевым футболистом для сине-жёлтых.

Казахстанцы получат шанс в "Астане"?

Если говорить о позитиве, то он будет незначительным на фоне всех минусов этой ситуации, но всё равно хорошее должно случиться. В частности, по логике вещей, должно возрасти доверие к местным футболистам.

Говорят, что скоро команду может покинуть лучший бомбардир КПЛ-2025 Назми Грипши, до этого всплывала информация, что уйдёт и вингер сборной Гвинеи Усман Камара. Все они - важнейшие игроки "Астаны".

Без финансирования пригласить на их место новых легионеров такого же уровня невозможно. Поэтому есть вероятность, что Григорию Бабаяну, которого часто критикуют за недоверие к местным, придётся чаще ограничиваться именно казахстанскими футболистами.

На контракте те же Арман Кенесов, Станислав Басманов и Эльхан Астанов. Также в завершившемся сезоне в обойме были Рамазан Каримов и Нурали Жаксылык. Правда, второй, вроде как, рассматривает идею уехать в Европу уже этой зимой, к нему есть интерес из Литвы и Албании.

Есть вратарь Мухаммеджан Сейсен, который практически точно должен остаться первым номером столичных, особенно после вестей о намечающемся уходе хорвата Йосипа Чондрича. Опытные Абзал Бейсебеков, Марат Быстров, Ян Вороговский, Бауыржан Исламхан и другие тоже могут пригодиться, как и перспективный Санжар Ануаров.

Плюс поговаривают о возможных подписаниях защитника Темирлана Мурзагалиева и хавбека Динмухамеда Карамана. Даже если некоторые легионеры покинут "Астану" вслед за Эбонгом, то казахстанцами закрыть эти позиции возможно. Да, в качестве потеря будет, но без игроков клуб точно не останется.

Так что, с одной стороны, это вполне может стать перезагрузкой для "Астаны", как несколько лет назад нечто похожее. Правда из-за других причин, было с "Кайратом", когда клуб почти полностью сделал ставку на казахстанцев и своих воспитанников. Со временем это дало космический результат в виде выхода в Лигу чемпионов.

И тут же нужно отметить ещё одну не очень позитивную мысль: если всё будет именно так, то "Астане" будет в разы сложнее преодолеть квалификацию Лиги конференций. Для решения таких задач в команде не должно быть никаких финансовых проблем, а ещё у тренера должен быть широкий выбор качественных исполнителей, в том числе легионеров. А вот с этим у "Астаны" могут возникнуть большие проблемы.

Фото: ФК "Астана"©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!