КПЛ
Сегодня 18:50
 

Будущий защитник сборной Казахстана? Почему "Астана" хочет подписать таланта из "Кайсара"

  Комментарии

Будущий защитник сборной Казахстана? Почему "Астана" хочет подписать таланта из "Кайсара" Темирлан Мурзагалиев. Фото: КФФ©

Защитник молодёжной сборной Казахстана Темирлан Мурзагалиев может перейти в "Астану" в зимнее трансферное окно. Корреспондент Vesti.kz оценивает перспективы юного центрбека в столичном клубе. 

Защитник молодёжной сборной Казахстана Темирлан Мурзагалиев может перейти в "Астану" в зимнее трансферное окно. Корреспондент Vesti.kz оценивает перспективы юного центрбека в столичном клубе. 

Мурзагалиев ворвался в КПЛ неожиданно и во многом вынужденно. "Кайсар" взял молодого игрока в обойму в связи с жёсткой политикой клуба в отношении легионеров - за сезон в Кызылорде не было ни одного иностранца в составе. 

Но воспитаннику "Актобе" сильно повезло, он попал в руки такому опытному тренеру, как Виктор Кумыков, который прекрасно знает как растить игроков и в частности защитников. 

Абсолютно точно, в КПЛ не было центрального защитника в возрасте 19 лет, который играл бы так много и регулярно, как Мурзагалиев в прошедшем сезоне. Суммарно у него 23 матча в КПЛ и больше двух тысяч минут на поле. Да, на старте случались ошибки и даже красная карточка, но уже к лету Темирлан освоился и даже записал пару результативных действий на свой счёт.

Осенью защитник "Кайсара" дебютировал за молодёжную сборную Казахстана, сыграв в официальном матче против Англии, а затем в товарищеском против сборной Узбекистана. Привлекался и к тренировкам национальной команды, но пока не получал официального вызова. 

Интерес к Мурзагалиеву со стороны "Астаны" понятен. Ещё раз отметим, в КПЛ просто нет столь молодых центральных защитников с таким количеством игрового времени, да и в целом, местные центрбеки в лиге - это едва ли не штучный товар.

"Астана" пока находится в подвешенном состоянии, но при этом думает о селекции. С клубом закончились контракты у Марата Быстрова и Александра Марочкина, они наверняка уйдут. Но либо имеют действующие контракты, либо готовы обсуждать пролонгацию соглашений легионеры - это Бранимир Калаица, Кипрас Кажуколовас и Алекса Аманович.

С ними Темирлану на данный момент будет тяжело конкурировать, особенно зная осторожный стиль работы с молодёжью Григория Бабаяна. Быть игроком ротации - да, это роль, которую могут отдать Мурзагалиеву. Насколько она будет полезна самому игроку? Вопрос сложный, но надо признать, что в "Астане" в последние годы молодые казахстанцы скорее стагнируют, нежели прогрессируют. 

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

