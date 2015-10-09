Будущий защитник сборной Казахстана? Почему "Астана" хочет подписать таланта из "Кайсара"

Защитник молодёжной сборной Казахстана Темирлан Мурзагалиев может перейти в "Астану" в зимнее трансферное окно. Корреспондент Vesti.kz оценивает перспективы юного центрбека в столичном клубе.

Мурзагалиев ворвался в КПЛ неожиданно и во многом вынужденно. "Кайсар" взял молодого игрока в обойму в связи с жёсткой политикой клуба в отношении легионеров - за сезон в Кызылорде не было ни одного иностранца в составе.

Но воспитаннику "Актобе" сильно повезло, он попал в руки такому опытному тренеру, как Виктор Кумыков, который прекрасно знает как растить игроков и в частности защитников.

Абсолютно точно, в КПЛ не было центрального защитника в возрасте 19 лет, который играл бы так много и регулярно, как Мурзагалиев в прошедшем сезоне. Суммарно у него 23 матча в КПЛ и больше двух тысяч минут на поле. Да, на старте случались ошибки и даже красная карточка, но уже к лету Темирлан освоился и даже записал пару результативных действий на свой счёт.

Осенью защитник "Кайсара" дебютировал за молодёжную сборную Казахстана, сыграв в официальном матче против Англии, а затем в товарищеском против сборной Узбекистана. Привлекался и к тренировкам национальной команды, но пока не получал официального вызова.

Интерес к Мурзагалиеву со стороны "Астаны" понятен. Ещё раз отметим, в КПЛ просто нет столь молодых центральных защитников с таким количеством игрового времени, да и в целом, местные центрбеки в лиге - это едва ли не штучный товар.

"Астана" пока находится в подвешенном состоянии, но при этом думает о селекции. С клубом закончились контракты у Марата Быстрова и Александра Марочкина, они наверняка уйдут. Но либо имеют действующие контракты, либо готовы обсуждать пролонгацию соглашений легионеры - это Бранимир Калаица, Кипрас Кажуколовас и Алекса Аманович.

С ними Темирлану на данный момент будет тяжело конкурировать, особенно зная осторожный стиль работы с молодёжью Григория Бабаяна. Быть игроком ротации - да, это роль, которую могут отдать Мурзагалиеву. Насколько она будет полезна самому игроку? Вопрос сложный, но надо признать, что в "Астане" в последние годы молодые казахстанцы скорее стагнируют, нежели прогрессируют.

Фото: КФФ©

