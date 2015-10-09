Лидер "Астаны" покинул клуб: известна причина

Футбольный клуб "Астана" удовлетворил запрос гвинейского нападающего Усмана Камара о расторжении контракта, действовавшего до конца 2026 года, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

26-летний вингер принял решение покинуть столичный клуб на фоне несвоевременных выплат заработной платы. "Астана" не может рассчитаться с футболистами с сентября, параллельно испытывая проблемы с поиском инвестора. Камара планирует продолжить карьеру за границей.

В Казахстане африканец провёл 71 матч, забил 17 мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее Камара играл за шведский "АФК Эскильстуна", норвежскую "Волеренгу", а также грузинские клубы "Дила" и "Динамо".

Трансферная стоимость игрока оценивается в один миллион евро.

Фото: ©ФК "Астана"

