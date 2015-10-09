Официально объявлен трансфер кандидата в сборную Казахстана

Кызылординский "Кайсар" объявил о подписании кандидата в сборную Казахстана Саги Совета, передают Vesti.kz.

Соглашение с 25-летним защитником рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Совет провёл 26 матчей за "Женис" и зарекомендовал себя с положительной стороны в обороне.

Футбольную карьеру Саги Совет начал в 2016 году в составе клуба "Астана М", выступавшего во второй лиге. В 2020 году на правах аренды он играл за "Арыс". В начале 2021-го защитник вернулся в "Астану" и 13 марта в матче против туркестанского "Турана" дебютировал в казахстанской премьер-лиге. Также в его карьере были "Мактаарал" и "Окжетпес".

В разные годы футболист вызывался в юношеские и молодёжную сборные Казахстана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!