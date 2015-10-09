Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Гвардиола сделал заявление о смене тренера в "Ман Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о своём будущем в английском клубе, а также затронул тему возможного преемника, передают Vesti.kz.

По словам испанского специалиста, руководство клуба должно быть готово к любому развитию событий.

"Манчестер Сити" должен быть готов к приходу следующего тренера. Я странный человек и, возможно, однажды утром проснусь и скажу: "Я ухожу. Чао, чао!". Они должны быть готовы, но это не значит, что я ухожу", — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо.

54-летний Пеп Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время он завоевал с клубом 18 трофеев. Специалист также работал в каталонской "Барселоне" и мюнхенской "Баварии".

Отметим, что ранее в СМИ уже появлялась информация о возможном преемнике Гвардиолы в "Сити", и сам кандидат также прокомментировал эти слухи.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
2 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
6 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
7 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
8 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
14 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
15 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 20-30 16
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 165 человек

