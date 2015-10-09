Гвардиола сделал заявление о смене тренера в "Ман Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о своём будущем в английском клубе, а также затронул тему возможного преемника, передают Vesti.kz.
По словам испанского специалиста, руководство клуба должно быть готово к любому развитию событий.
"Манчестер Сити" должен быть готов к приходу следующего тренера. Я странный человек и, возможно, однажды утром проснусь и скажу: "Я ухожу. Чао, чао!". Они должны быть готовы, но это не значит, что я ухожу", — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо.
54-летний Пеп Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время он завоевал с клубом 18 трофеев. Специалист также работал в каталонской "Барселоне" и мюнхенской "Баварии".
🚨 Pep Guardiola: “Man City as a club has to be prepared for their next manager”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025
“I'm a weird guy, weird guy, and maybe I wake up in the morning and I’ll say: I'm leaving. Ciao, ciao!”.
“They have to be prepared, but it's NOT the case that I am leaving…”. pic.twitter.com/kOxFBlySXf
Отметим, что ранее в СМИ уже появлялась информация о возможном преемнике Гвардиолы в "Сити", и сам кандидат также прокомментировал эти слухи.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама