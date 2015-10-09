"Преемник" Гвардиолы сделал заявление о работе в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал слухи о возможном переходе в "Манчестер Сити", где летом 2026 года он якобы должен сменить Хосепа Гвардиолу, передают Vesti.kz.
Назван новый тренер "Манчестер Сити" после ухода Гвардиолы
"Слухи о возможном переходе в "Манчестер Сити"? Это на 100 процентов спекуляции. У меня нет на это времени. У меня контракт с "Челси" до 2029 года, и я полностью сосредоточен на работе в этом клубе. Я горжусь тем, что нахожусь здесь. Можно попытаться понять, почему появилась эта информация, но это всего лишь предположения", — приводит слова Марески авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
54-летний Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время испанский специалист выиграл с клубом 18 трофеев. Ранее он тренировал "Баварию" и "Барселону".
🚨 Enzo Maresca: “Man City links? It’s 100% speculation. No time for that”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2025
“I have a contract here at Chelsea until 2029. My focus is just on this club and I am proud to be here”.
“It's important to understand why this news was there but it is just speculation”. pic.twitter.com/76Vuzr4SAK
45-летний Мареска работает главным тренером "Челси" с 2024 года. До этого он возглавлял "Лестер" и "Парму".
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама