Талант из "Астаны" сделал заявление о предложении из Европы

Вингер молодежной сборной Казахстана Нурали Жаксылык, покинувший в ноябре "Астану", рассказал в какой из европейских чемпионатов может перейти.

21-летний Жаксылык начинал футбольную карьеру в 2020 году в составе клуба "Тобол М" во второй лиге. В начале 2023-го перешёл в команду "Астана М". 27 августа 2023-го в матче против "Кайрата" (0:1) дебютировал в казахстанской Премьер-лиге. Два года назад начал вызываться в молодёжную сборную Казахстана (U-21).

"Вообще пока что новостей нету. Насчёт интереса из албанского "Партизани»? Да, агент авторизацию для работы там просил. Однако пока не имею представления, с кем поеду на сборы", — заявил Жаксылык в интервью Legalbet.kz.

В минувшем сезоне за "Астану" Жаксылык провёл 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!