КПЛ
Сегодня 08:20
 

Лучший бомбардир "Астаны" нашёл себе новый клуб

Нападающий "Астаны" Джеффри Чинеду может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Ивана Карпова, 28-летний нигериец близок к переходу в "Крылья Советов". Причём самарцы получать новичка бесплатно, на правах свободного агента.

"К 28 годам нигериец успел поиграть в Албании, Македонии, Финляндии, Эстонии, Сербии, Украине и Казахстане. В нынешнем сезоне Чинеду оформил 12+2 в 31 матче за "Астану", включая гол "Зимбру" в отборе Лиги конференций", - пишет источник.

Чинеду перешел в "Астану" из китайского "Ляонин" летом 2024 года. В прошлом сезоне он сыграл за столичный клуб во всех турнирах в 31 матче, где забил 12 голов и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на данный момент в 900 тысяч евро.

По итогам КПЛ-2025 Чинеду вошел в тройку лучших бомбардиров столичного клуба: Назми Грипши — 16 голов, Марин Томасов — 12 голов, Джеффри Чинеду — 11 голов.


