Казахстанский футболист из испанского клуба заявил о расизме

17-летний вингер "Леванте" и молодёжной сборной Казахстана (U19) Алдияр Нургали рассказал о проявлениях расизма в Испании, передают Vesti.kz.

"Надоело, что Казахстан никто не признает. Даже в Испании меня называют китайцем, поэтому хочу, чтобы о нас знали. Мечтаю о выходе в плей-офф чемпионата мира или Европы. Будем реалистами: пока о трофее речи не идет, но нужно делать все, что в наших силах", — сказал Нургали в интервью ASnews.kz.

— Ощутили проявление расизма в Испании?

"Да. Когда говоришь, что ты из Казахстана, тебе отвечают: "Это что за страна такая?". Но мне всё равно на оскорбления и я не держу обид – просто занимаюсь своим делом", — добавил футболист.

Алдияр Нургали перебрался в Испанию летом 2023 года. До этого он выступал за юношескую команду "Хисторикс", а также проходил подготовку в футбольных центрах "Астаны" и "Кайрата". В декабре текущего года казахстанский нападающий оформил долгосрочный контракт с "Леванте".

Соглашение рассчитано по схеме "3+2": базовый срок дополняется двухлетней опцией, активация которой предусматривает перевод игрока в основную команду клуба. В случае, если опция не будет задействована, футболист сможет покинуть испанский коллектив на правах свободного агента.

До весны 2026 года Нургали будет выступать за юношеский состав "Леванте" (U-19). Команда уверенно проводит сезон, занимает второе место в чемпионате и уже обеспечила себе участие в Кубке Испании.

