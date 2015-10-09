Два гола решили исход матча Камерун - Марокко на Кубке Африки

Сборная Марокко уверенно вышла в полуфинал домашнего Кубка африканских наций. В четвертьфинале они оказались сильнее соперников из Камеруна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Рабате и завершилась со счётом 2:0 в пользу марокканцев. В составе победителей отличился лучший бомбардир турнира Браим Диас (26'), записавший на свой счёт уже пятый гол на текущем КАН, а также Исмаэль Сайбари (74').

Таким образом футболисты сборной Марокко пробились в полуфинал турнира. После пяти матчей на КАН у них четыре победы и одна ничья. Кроме того, они пропустили всего один гол, забив при этом девять.

Соперники марокканцев по полуфиналу определятся в сегодняшнем матче между сборными Алжира и Нигерии. Он начнётся в 21:00 по казахстанскому времени.

Добавим, что сборная Марокко только один раз в истории становилась сильнейшей командой на континенте. Это случилось в далёком 1976 году.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!