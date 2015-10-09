Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 16:20
 

Флик объяснил, почему "Барселона" не боится Мбаппе перед Эль-класико

  Комментарии

Поделиться
Флик объяснил, почему "Барселона" не боится Мбаппе перед Эль-класико ©Depositphotos.com/Musiu0

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался об опасности, которую для обороны каталонцев представляет форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался об опасности, которую для обороны каталонцев представляет форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

В ночь с 11 на 12 января, принципиальные соперники сойдутся в финале Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии.

"Сколько "эль класико" мы сыграли за последние полтора года? А сколько проиграли? "Барселона" уступила всего один раз. Вот в чём суть.

Знаю, что Мбаппе — фантастический футболист. Он феноменален, когда у него есть пространство за линией защиты. Мы будем кое-что корректировать, как всегда, но не только из-за Мбаппе. Сосредоточены на нашей философии, на наших идеях", — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

С момента назначения Флика летом 2024 года "сине-гранатовые" лишь однажды уступили "Реалу" — в матче десятого тура текущего сезона Ла Лиги, завершившемся со счётом 1:2.

"Барселона" является действующим обладателем трофея: в финале Суперкубка Испании 2025 года "сине-гранатовые" уверенно обыграли "сливочных" со счётом 5:2.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   Финал, мужчины
12 января 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал М
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!