Флик объяснил, почему "Барселона" не боится Мбаппе перед Эль-класико

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался об опасности, которую для обороны каталонцев представляет форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

В ночь с 11 на 12 января, принципиальные соперники сойдутся в финале Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии.

"Сколько "эль класико" мы сыграли за последние полтора года? А сколько проиграли? "Барселона" уступила всего один раз. Вот в чём суть. Знаю, что Мбаппе — фантастический футболист. Он феноменален, когда у него есть пространство за линией защиты. Мы будем кое-что корректировать, как всегда, но не только из-за Мбаппе. Сосредоточены на нашей философии, на наших идеях", — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

С момента назначения Флика летом 2024 года "сине-гранатовые" лишь однажды уступили "Реалу" — в матче десятого тура текущего сезона Ла Лиги, завершившемся со счётом 1:2.

"Барселона" является действующим обладателем трофея: в финале Суперкубка Испании 2025 года "сине-гранатовые" уверенно обыграли "сливочных" со счётом 5:2.

