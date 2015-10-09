Два участника Евро-2020 могут приехать в Казахстан. Подробности

Бывшие футболисты сборной Украины Артем Беседин и Евгений Макаренко близки к переходу в павлодарский "Иртыш", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Опытные футболисты попали в шорт-лист новичка КПЛ, ставящего перед собой высокие задачи.

Добавим, что Беседин и Макаренко ранее уже играли в чемпионате Казахстана и помогли "Ордабасы" завоевать золото премьер-лиги в 2023 году.

В настоящее время 29-летний Беседин выступает в первой лиге Чехии, играя за "Артис", а Макаренко после ухода из "Ордабасы" год находился без игровой практики.

Беседин, играющий на позиции форварда, известен выступлениями за киевское "Динамо", "Металлист" и кипрскую "Омонию". За сборную Украины провел 19 матчей (два гола), попав в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

Что касается Макаренко, то центральный полузащитник играл бельгийские "Андерлехт" и "Кортрейк", венгерский "Фехервар", киевское "Динамо" и "Говерлу". Как и Беседин, футболист также был в заявке сборной Украины на Евро-2020. Всего на его счету – пятнадцать матчей за национальную команду.

