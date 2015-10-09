Стали известны детали трансфера форварда "Астаны" в клуб РПЛ

Стали известны подробности перехода нападающего "Астаны" Джеффри Чинеду в российский клуб "Крылья Советов", возглавляемый экс-тренером сборной Казахстана Магомедом Адиевым, передают Vesti.kz.

Подробности привёл российский инсайдер Иван Карпов:

"Чинеду в "Крыльях" до 2028 года за ₽30 млн: 28-летний нападающий, разорвавший соглашение с "Астаной" за полгода до его окончания (россияне оплатят этот мув на ₽30 мультов) — согласовал договор с самарцами на два года. Нигериец присоединится к команде Адиева на первом сборе в Турции 11-12 января, где пройдёт медобследование и подпишет контракт".

В карьере Чинеду также были выступления за китайский "Ляонин Тиерен", сербский "Раднички" (Крагуевац), финский "Лахти", эстонский "Нарва-Транс", украинский "Олимпик" (Донецк), македонский "Работнички" и албанскую "Бесу".

На данный момент "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после 18 матчей.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!