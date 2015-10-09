В "Астане" сделали заявление по трансферу Алибека Касыма

Защитник сборной Казахстана по футболу Алибек Касым ведёт переговоры о переходе в "Астану". Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал главный тренер столичной команды Григорий Бабаян.

Ранее футбольный клуб "Актобе" и Касым, который являлся капитаном "красно-белых", расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

"Да, это правда, мы ведём переговоры с Алибеком Касымом. Мы давно следим за этим футболистом, он входит в сферу наших интересов и соответствует тем требованиям, которые мы предъявляем к игрокам на его позиции", - заявил Бабаян.

Отметим, что в составе "Актобе" Касым становился обладателем Кубка Казахстана, а также завоевывал серебряные и бронзовые медали КПЛ. В сезоне-2025 защитник провёл 19 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Алибек является воспитанником "Кайрата". В Казахстане он также выступал за петропавловский "Кызылжар".

