Англия
Сегодня 18:42
 

Поколение Дастана: кто из игроков младше Сатпаева играет в этом сезоне АПЛ?

  Комментарии

Поколение Дастана: кто из игроков младше Сатпаева играет в этом сезоне АПЛ? Дастан Сатпаев празднует гол в ворота "Астаны". Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©

В этом году Дастан Сатпаев отправится в стан лондонского "Челси". В августе казахстанскому нападающему исполнится 18 лет, и он официально сможет присоединиться к английскому гранду. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о трёх юных игроках клубов английской премьер-лиги (АПЛ), которые моложе Сатпаева и уже играют в текущем сезоне.

В этом году Дастан Сатпаев отправится в стан лондонского "Челси". В августе казахстанскому нападающему исполнится 18 лет, и он официально сможет присоединиться к английскому гранду. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о трёх юных игроках клубов английской премьер-лиги (АПЛ), которые моложе Сатпаева и уже играют в текущем сезоне.

Первую половину года Сатпаев будет доигрывать в "Кайрате", после чего переберётся в Лондон. То, что в АПЛ уже есть игроки его поколения, играющие на таком уровне - является большим стимулом стать одним из них. Надеемся, что и нашему соотечественнику удастся закрепиться в одной из сильнейших лиг мира.


Рио Нгумоа ("Ливерпуль")

Английский вингер всего лишь на 17 дней младше Дастана, он родился 29 августа 2008 года. С этого сезона парню стали доверять драгоценные минуты в АПЛ и даже Лиге чемпионов, хотя дебютировал за основу он ещё год назад, в одном из кубковых матчей.

Звёздный час Нгумоа в этом сезоне был 25 августа, когда он вышел на замену в гостевом противостоянии с "Ньюкаслом" в АПЛ при счёте 2:2. Замена случилась на шестой добавленной минуте, а на десятой он отметился победным голом, который принёс "Ливерпулю" три очка.

После этого он выходил на поле ещё в восьми матчах во всех турнирах, а в Кубке английской лиги дважды играл в старте, однако результативными действиями не отметился.


Джоэл Дрейкс-Томас ("Кристал Пэлас")

Ещё один английский вингер - только уже из лондонского "Кристал Пэлас". Парню 16 лет, он на десять месяцев младше Дастана и Нгумоа. В текущем сезоне стал играть за основу орлов только в декабре.

В дебюте он сыграл 90 минут на общем этапе Лиги конференций против хорошо известного нам КуПСа (2:2). Затем Дрейкс-Томас дважды выходил на замену в АПЛ и отыграл тайм против клуба шестого дивизиона "Маклсфилд" в Кубке Англии, где "Кристал Пэлас" сенсационно проиграл в статусе действующего обладателя трофея (1:2). В той игре Джоэл вышел в старте, но был заменён в перерыве.

Пока при Дрейксе-Томасе команда не побеждала, да и сам он результативными действиями не отметился. Зато был признан лучшим игроком матче в противостоянии Лиги конференций с КуПСом (которому, кстати, Сатпаев забивал в квалификации Лиги чемпионов).


Макс Доуман ("Арсенал")

Главный тинейджер АПЛ этого сезона - это 16-летний вингер "Арсенала" Доуман. Причём ему исполнилось 16 только 31 декабря, а дебютировал он за основной состав под руководством Микеля Артеты ещё в 15 лет.

Во втором туре АПЛ, в августе, Артета выпустил юнца в домашнем матче с "Лидсом", когда на табло уже горели 4:0. Макс отыграл полчаса и заработал пенальти в самой концовке, с которого отличился Виктор Дьёкереш.

После этого Доуман вышел на замену в следующем туре, дважды сыграл в Кубке английской лиги (одна из игр - в старте), один раз принял участие во встрече Лиги чемпионов. Голевыми действиями не отметился.

Кстати, 28 января есть вероятность, что Доуман и Сатпаев встретятся лицом к лицу в поединке "Арсенал" - "Кайрат" в последнем туре Лиги чемпионов. Кто знает, может это будет первая из многих встреч Макса и Дастана на зелёных полях Англии?


Отметим, что в этом сезоне АПЛ играли ещё два футболиста 2008 года рождения, но они на несколько месяцев старше Сатпаева - это вингер "Астон Виллы" Брэдли Барроуз и выступающий на той же позиции в "Манчестер Юнайтед" Бендито Мантато.

Тем не менее Сатпаев провёл время до перехода в "Челси" с огромной пользой, выдав сезон в КПЛ с 20 голевыми действиями (14+6), забив первые голы за сборную Казахстана и на общем этапе Лиги чемпионов, став автором чемпионского гола "Кайрата" в столь юном возрасте. Будем надеяться, что уже через год его фамилия будет в одном ряду с Доуманом и Нгумоа, а может быть и выше.

