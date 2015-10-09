Пятикратный чемпион Казахстана сообщил о расставании с известными игроками

Павлодарский "Иртыш" расстался с несколькими игроками, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
По имеющейся информации, в клубе произошла серьёзная кадровая перестройка. Состав покинули Владислав Васильев, Еркебулан Тунгышбаев, Владимир Воменко, Нургайни Бурибаев, Адильхан Добай, Мохаммед Енсебаев и Нурали Елемес.
Также изменения коснулись и арендованных игроков: Арман Кенесов, Мирам Кикбаев и Темирлан Торебек завершили свои временные выступления и вернулись в команды, которым принадлежат их контракты.
Напомним, последний раз в КПЛ "Иртыш" играл в 2019, а в 2020 снялся с турнира. павлодарский клуб является пятикратным чемпионом Казахстана.
