Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 19:35
 

Пятикратный чемпион Казахстана сообщил о расставании с известными игроками

  Комментарии

Поделиться
Пятикратный чемпион Казахстана сообщил о расставании с известными игроками ©ФК "Иртыш"

Павлодарский "Иртыш" расстался с несколькими игроками, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Поделиться

Павлодарский "Иртыш" расстался с несколькими игроками, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

По имеющейся информации, в клубе произошла серьёзная кадровая перестройка. Состав покинули Владислав Васильев, Еркебулан Тунгышбаев, Владимир Воменко, Нургайни Бурибаев, Адильхан Добай, Мохаммед Енсебаев и Нурали Елемес.

Также изменения коснулись и арендованных игроков: Арман Кенесов, Мирам Кикбаев и Темирлан Торебек завершили свои временные выступления и вернулись в команды, которым принадлежат их контракты.



Напомним, последний раз в КПЛ "Иртыш" играл в 2019, а в 2020 снялся с турнира. павлодарский клуб является пятикратным чемпионом Казахстана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
14 января 18:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Вараждин
Вараждин
(Вараждин)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Вараждин
Проголосовало 87 человек

Реклама

Живи спортом!