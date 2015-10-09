Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Актобе" сделал официальное заявление по своему капитану

Футбольный клуб "Актобе" и защитник сборной Казахстана Алибек Касым расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz.

"С 2022 года Алибек выступал за "красно-белых" и стал настоящим лидером команды, а также любимцем болельщиков. Он отличался надежной игрой в обороне и результативностью, забивая важные голы в ключевые моменты. За четыре года он провел более 100 матчей, забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи, войдя в число самых результативных защитников в истории клуба. Благодарим Алибека за яркие сезоны, бойцовский характер и достойную защиту чести "Актобе". Желаем ему больших успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что вместе с "Актобе" Алибек Касым становился обладателем Кубка Казахстана, а также завоевывал серебряные и бронзовые медали КПЛ. В сезоне-2025 капитан провел 19 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

