"Актобе" сделал официальное заявление по своему капитану

Футбольный клуб "Актобе" и защитник сборной Казахстана Алибек Касым расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz.

"С 2022 года Алибек выступал за "красно-белых" и стал настоящим лидером команды, а также любимцем болельщиков. Он отличался надежной игрой в обороне и результативностью, забивая важные голы в ключевые моменты. За четыре года он провел более 100 матчей, забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи, войдя в число самых результативных защитников в истории клуба. Благодарим Алибека за яркие сезоны, бойцовский характер и достойную защиту чести "Актобе". Желаем ему больших успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что вместе с "Актобе" Алибек Касым становился обладателем Кубка Казахстана, а также завоевывал серебряные и бронзовые медали КПЛ. В сезоне-2025 капитан провел 19 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

