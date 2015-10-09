Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 16:29
 

Назван самый реальный претендент на Алибека Касыма. Подробности

  Комментарии

Алибек Касым. ©ФК "Актобе"

Защитник сборной Казахстана Алибек Касым близок к уходу из "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Защитник сборной Казахстана Алибек Касым близок к уходу из "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Приход 33-летнего украинца Ивана Ордеца, имеющего опыт выступлений в немецкой Бундеслиге и вероятный трансфер ещё одного центрального защитника из Европы, вынуждает "красно-белых" расстаться с одним из своих лидеров. Однако в контракте Алибека Касыма существует пункт, согласно которому его может выкупить любой клуб КПЛ за 200 миллионов тенге.

Основным претендентом на футболиста является "Астана", однако столичный клуб не в состоянии заплатить столь крупную сумму за Касыма, поэтому надеется на снижение ценника. Вдобавок, "Астана" потеряла Александра Марочкина и планирует сделать ставку на казахстанских футболистов. Это дает возможность предоставить стабильную игровую практику для Алибека Касыма.

Еще один кандидат на подписание контракта – "Елимай". Главный тренер семейчан Андрей Карпович уже работал с защитником в "Кызылжаре" и том же "Актобе". Тем не менее, именно "Астана" выглядит фаворитом в борьбе за защитника сборной Казахстана.

Добавим, что в составе "Актобе" Алибек Касым забил 17 голов в КПЛ. Также на его счету один мяч в 13 играх за национальную команду.

