Лига чемпионов
Сегодня 18:51
 

Клуб КПЛ пойдёт по пути "Кайрата", чтобы пробиться в Лигу чемпионов

ФК "Актобе" рассматривает возможность подписания ряда легионеров, выступавших в составе алматинского "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Речь идёт о грузинском полузащитнике Гиоргии Зария и израильтянине Офри Араде, также выступающим в центре полузащиты. Контракты футболистов с клубом из Алматы подошли к концу и стороны не стали его продлевать.

В текущее зимнее межсезонье Зария и Арад попали в шорт-лист "Актобе", который ставит задачу – выиграть КПЛ-2026, чтобы выступать в Лиге чемпионов. Для этого новое руководство клуба усиливает состав, подписав экс-вратаря "Кайрата" Александра Заруцкого и украинского защитника Ивана Ордеца.

В скором времени "Актобе" планирует начать переговоры с другими кандидатами, в числе которых могут оказаться Арад и Зария. Известно, что полузащитник сборной Израиля имеет варианты продолжения карьеры в Узбекистане, а у Зария были предложения из КПЛ.

В сезоне-2025 Офри Арад провёл за "Кайрат" 36 игр во всех турнирах, сделал четыре результативные передачи и забил гол в ворота итальянского "Интера" в выездном матче Лиги чемпионов. Что касается Зария, то он провел 29 игр, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Добавим, что "Кайрат" благодаря выходу в общий этап Лиги чемпионов заработал около 19 миллиардов тенге (32 миллиона евро).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

