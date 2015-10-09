Клуб КПЛ пойдёт по пути "Кайрата", чтобы пробиться в Лигу чемпионов

ФК "Актобе" рассматривает возможность подписания ряда легионеров, выступавших в составе алматинского "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Речь идёт о грузинском полузащитнике Гиоргии Зария и израильтянине Офри Араде, также выступающим в центре полузащиты. Контракты футболистов с клубом из Алматы подошли к концу и стороны не стали его продлевать.

В текущее зимнее межсезонье Зария и Арад попали в шорт-лист "Актобе", который ставит задачу – выиграть КПЛ-2026, чтобы выступать в Лиге чемпионов. Для этого новое руководство клуба усиливает состав, подписав экс-вратаря "Кайрата" Александра Заруцкого и украинского защитника Ивана Ордеца.

В скором времени "Актобе" планирует начать переговоры с другими кандидатами, в числе которых могут оказаться Арад и Зария. Известно, что полузащитник сборной Израиля имеет варианты продолжения карьеры в Узбекистане, а у Зария были предложения из КПЛ.

В сезоне-2025 Офри Арад провёл за "Кайрат" 36 игр во всех турнирах, сделал четыре результативные передачи и забил гол в ворота итальянского "Интера" в выездном матче Лиги чемпионов. Что касается Зария, то он провел 29 игр, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Добавим, что "Кайрат" благодаря выходу в общий этап Лиги чемпионов заработал около 19 миллиардов тенге (32 миллиона евро).

