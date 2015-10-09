"Актобе" представил звёздного новичка

Футбольный клуб "Актобе" объявил о подписании украинского защитника Ивана Ордеца, сообщают Vesti.kz.

Ранее Ордец выступал за немецкий "Бохум", московское "Динамо", а также украинские клубы "Ильичёвец" и донецкий "Шахтёр".

С 2014 по 2018 год футболист вызывался в национальную сборную Украины.

В его послужном списке — премия "Золотой талант Украины" (2013), а также звание игрока года московского "Динамо" в сезоне-2019/20.

В составе "Динамо" Ордец становился бронзовым призёром чемпионата России (2021/22), а с донецким "Шахтёром" выигрывал чемпионат Украины (2016/17, 2017/18), Кубок Украины (2015/16, 2016/17, 2017/18) и Суперкубок страны (2017).

