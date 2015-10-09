Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 13:30
 

"Актобе" представил звёздного новичка

Футбольный клуб "Актобе" объявил о подписании украинского защитника Ивана Ордеца, сообщают Vesti.kz.

Ранее Ордец выступал за немецкий "Бохум", московское "Динамо", а также украинские клубы "Ильичёвец" и донецкий "Шахтёр".

С 2014 по 2018 год футболист вызывался в национальную сборную Украины.

В его послужном списке — премия "Золотой талант Украины" (2013), а также звание игрока года московского "Динамо" в сезоне-2019/20.

В составе "Динамо" Ордец становился бронзовым призёром чемпионата России (2021/22), а с донецким "Шахтёром" выигрывал чемпионат Украины (2016/17, 2017/18), Кубок Украины (2015/16, 2016/17, 2017/18) и Суперкубок страны (2017).


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

