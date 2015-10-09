Африканский бомбардир принял решение по клубу КПЛ после ухода из "Астаны"

Представитель ранее игравшего за "Астану" гвинейского вингера Усмана Камара Лино Грумиро сделал заявление о будущем своего подопечного, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Согласно словам Грумиро, вопреки информации СМИ, Камара не ведёт переговоров с другим клубом казахстанской премьер-лиги - "Актобе".

27-летний футболист, расторгнувший контракт с "Астаной", далёк от перехода в стан "красно-белых":

"То, что мы контактируем с "Актобе" на предмет подписания Камара – ложь", — заявил Грумиро.

Отмечается, что по данным медиа, африканец мог стать частью обмена на защитника "Актобе" Алибека Касыма.

Что касается Камара, то он покинул "Астану" после несвоевременных выплат заработной платы. Цель гвинейца – отправиться в Европу. За 71 матч в Казахстане он забил 17 мячей и отдал 18 ассистов.

