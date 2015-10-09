Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Вчера 23:35
 

Африканский бомбардир принял решение по клубу КПЛ после ухода из "Астаны"

Африканский бомбардир принял решение по клубу КПЛ после ухода из "Астаны" Усман Камара (с мячом) в матче "Астана" - "Улытау". ©ФК "Астана"

Представитель ранее игравшего за "Астану" гвинейского вингера Усмана Камара Лино Грумиро сделал заявление о будущем своего подопечного, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Согласно словам Грумиро, вопреки информации СМИ, Камара не ведёт переговоров с другим клубом казахстанской премьер-лиги - "Актобе".

27-летний футболист, расторгнувший контракт с "Астаной", далёк от перехода в стан "красно-белых":

"То, что мы контактируем с "Актобе" на предмет подписания Камара – ложь", — заявил Грумиро.

Отмечается, что по данным медиа, африканец мог стать частью обмена на защитника "Актобе" Алибека Касыма.

Что касается Камара, то он покинул "Астану" после несвоевременных выплат заработной платы. Цель гвинейца – отправиться в Европу. За 71 матч в Казахстане он забил 17 мячей и отдал 18 ассистов.

Назван самый реальный претендент на Алибека Касыма. Подробности

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

