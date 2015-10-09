Килиан Мбаппе искючён из состава "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" француз Килиан Мбаппе получил травму связок и пропустит несколько недель, включая Суперкубок Испании и финальные матчи основного этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Как сообщает L’Équipe, у капитана сборной Франции выявлено растяжение связок, подтверждённое МРТ.

По информации источника, крестообразные связки повреждены не были, однако наружные связки требуют лечения и полноценного восстановления. В последние недели Мбаппе играл через боль и отмечал, что ему сложно развивать максимальную скорость на поле.

Травма означает пропуск Суперкубка Испании и двух заключительных матчей группового этапа Лиги чемпионов.

Француз присоединился к "Реалу" летом 2024 года. За 83 игры он забил 73 гола и отдал 10 результативных передач. Контракт Килиана рассчитан до июня 2029 года.

Следующую игру "королевский клуб" проведёт 4 января против "Бетиса" в рамках 19-го тура Ла Лиги.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 31, 2025

Зидан сообщил Мбаппе своё новое место работы

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!