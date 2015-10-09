Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 19:30
 

Килиан Мбаппе искючён из состава "Реала"

  Комментарии

Поделиться
Килиан Мбаппе искючён из состава "Реала" ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Нападающий мадридского "Реала" француз Килиан Мбаппе получил травму связок и пропустит несколько недель, включая Суперкубок Испании и финальные матчи основного этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий мадридского "Реала" француз Килиан Мбаппе получил травму связок и пропустит несколько недель, включая Суперкубок Испании и финальные матчи основного этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Как сообщает L’Équipe, у капитана сборной Франции выявлено растяжение связок, подтверждённое МРТ.

По информации источника, крестообразные связки повреждены не были, однако наружные связки требуют лечения и полноценного восстановления. В последние недели Мбаппе играл через боль и отмечал, что ему сложно развивать максимальную скорость на поле.

Травма означает пропуск Суперкубка Испании и двух заключительных матчей группового этапа Лиги чемпионов.

Француз присоединился к "Реалу" летом 2024 года. За 83 игры он забил 73 гола и отдал 10 результативных передач. Контракт Килиана рассчитан до июня 2029 года.

Следующую игру "королевский клуб" проведёт 4 января против "Бетиса" в рамках 19-го тура Ла Лиги.

Зидан сообщил Мбаппе своё новое место работы

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 января 22:30   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Лидс Юнайтед
Проголосовало 94 человек

Реклама

Живи спортом!