Килиан Мбаппе искючён из состава "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" француз Килиан Мбаппе получил травму связок и пропустит несколько недель, включая Суперкубок Испании и финальные матчи основного этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Как сообщает L’Équipe, у капитана сборной Франции выявлено растяжение связок, подтверждённое МРТ.
По информации источника, крестообразные связки повреждены не были, однако наружные связки требуют лечения и полноценного восстановления. В последние недели Мбаппе играл через боль и отмечал, что ему сложно развивать максимальную скорость на поле.
Травма означает пропуск Суперкубка Испании и двух заключительных матчей группового этапа Лиги чемпионов.
Француз присоединился к "Реалу" летом 2024 года. За 83 игры он забил 73 гола и отдал 10 результативных передач. Контракт Килиана рассчитан до июня 2029 года.
Следующую игру "королевский клуб" проведёт 4 января против "Бетиса" в рамках 19-го тура Ла Лиги.
Parte médico de Mbappé.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 31, 2025
Зидан сообщил Мбаппе своё новое место работы
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама