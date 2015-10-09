Александр Заруцкий официально представлен в новом клубе после ухода из "Кайрата"

Бывший вратарь алматинского "Кайрата" Александр Заруцкий продолжит карьеру в "Актобе", о чём официально объявил новый клуб голкипера, передают Vesti.kz.

"Актобе" представил Заруцкого болельщикам

Футбольный клуб "Актобе" подтвердил подписание контракта с 32-летним голкипером Александром Заруцким. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой "красно-белых".

В официальном сообщении клуба говорится:

"Футбольный клуб "Актобе" официально сообщает о подписании контракта с опытным вратарём Александром Заруцким. Александр хорошо известен казахстанским болельщикам своей надёжной игрой и высоким мастерством. В прошлом сезоне он выступал за "Кайрат" и внёс значительный вклад в выход команды в общий этап Лиги чемпионов. Теперь он будет защищать бело-красные цвета на стадионе "Кобыланды батыра". Желаем Александру вместе с актюбинской командой покорения новых вершин и как можно больше "сухих" матчей. Добро пожаловать в "Актобе", Александр!"

Новый этап после "Кайрата"

Заруцкий перешёл в "Актобе" вскоре после завершения контракта с "Кайратом", где он провёл один сезон. В составе алматинцев голкипер начинал чемпионат в роли основного вратаря, регулярно привлекался в сборную Казахстана и сыграл важную роль в еврокубковой кампании команды.

Всего за "жёлто-чёрных" Заруцкий провёл 24 матча, в девяти из которых сохранил свои ворота "сухими".

"Кайрат" объявил об уходе основного вратаря

