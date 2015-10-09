Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 16:49
 

Александр Заруцкий официально представлен в новом клубе после ухода из "Кайрата"

Александр Заруцкий официально представлен в новом клубе после ухода из "Кайрата" ©ФК "Кайрат"

Бывший вратарь алматинского "Кайрата" Александр Заруцкий продолжит карьеру в "Актобе", о чём официально объявил новый клуб голкипера, передают Vesti.kz.

Бывший вратарь алматинского "Кайрата" Александр Заруцкий продолжит карьеру в "Актобе", о чём официально объявил новый клуб голкипера, передают Vesti.kz.

"Актобе" представил Заруцкого болельщикам

Футбольный клуб "Актобе" подтвердил подписание контракта с 32-летним голкипером Александром Заруцким. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой "красно-белых".

В официальном сообщении клуба говорится:

"Футбольный клуб "Актобе" официально сообщает о подписании контракта с опытным вратарём Александром Заруцким.

Александр хорошо известен казахстанским болельщикам своей надёжной игрой и высоким мастерством. В прошлом сезоне он выступал за "Кайрат" и внёс значительный вклад в выход команды в общий этап Лиги чемпионов. Теперь он будет защищать бело-красные цвета на стадионе "Кобыланды батыра".

Желаем Александру вместе с актюбинской командой покорения новых вершин и как можно больше "сухих" матчей.

Добро пожаловать в "Актобе", Александр!"


Новый этап после "Кайрата"

Заруцкий перешёл в "Актобе" вскоре после завершения контракта с "Кайратом", где он провёл один сезон. В составе алматинцев голкипер начинал чемпионат в роли основного вратаря, регулярно привлекался в сборную Казахстана и сыграл важную роль в еврокубковой кампании команды.

Всего за "жёлто-чёрных" Заруцкий провёл 24 матча, в девяти из которых сохранил свои ворота "сухими".

"Кайрат" объявил об уходе основного вратаря

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

