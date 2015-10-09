"Кайрат" объявил об уходе основного вратаря

Алматинский "Кайрат" официально сообщил о расставании с голкипером сборной Казахстана Александром Заруцким в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

Алматинский клуб подтвердил уход 32-летнего вратаря, опубликовав официальное заявление, в котором поблагодарил футболиста за вклад в успешный сезон и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

"Александр Заруцкий покидает "Кайрат". 32-летний вратарь завершает выступления за алматинский клуб в связи с истечением срока контракта… ФК "Кайрат" благодарит Александра за профессионализм и вклад в достижения команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в заявлении клуба.

Первый номер и лидер команды

Заруцкий начинал сезон в статусе основного вратаря "Кайрата". Его стабильная и уверенная игра позволила закрепиться в стартовом составе алматинцев, а также регулярно выходить в основе сборной Казахстана. Голкипер внёс весомый вклад в чемпионский сезон клуба и успешно проявил себя в еврокубковой квалификации.

Всего за "жёлто-чёрных" Заруцкий провёл 24 матча, в девяти из которых сохранил свои ворота "сухими".

Переломный момент — тяжёлая травма

Ключевым моментом в сезоне стала серьёзная травма колена, полученная в конце августа 2025 года в первом матче финального квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Селтика" (0:0). Повреждение вывело вратаря из строя на несколько месяцев.

Шанс для молодёжи

После травмы Заруцкого место в воротах занял 22-летний Темирлан Анарбеков. Во втором матче с "Селтиком" (0:0) молодой голкипер стал одним из героев встречи, отразив три удара соперника в серии пенальти и подтвердив высокий потенциал.

Также за основную команду в период травмы Заруцкого и Анарбекова успел дебютировать 18-летний воспитанник алматинского клуба Шерхан Калмурза.

