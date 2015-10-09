Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 16:07
 

"Кайрат" объявил об уходе основного вратаря

  Комментарии

"Кайрат" объявил об уходе основного вратаря Александр Заруцкий. ©ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов

Алматинский "Кайрат" официально сообщил о расставании с голкипером сборной Казахстана Александром Заруцким в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

Алматинский клуб подтвердил уход 32-летнего вратаря, опубликовав официальное заявление, в котором поблагодарил футболиста за вклад в успешный сезон и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

"Александр Заруцкий покидает "Кайрат". 32-летний вратарь завершает выступления за алматинский клуб в связи с истечением срока контракта… ФК "Кайрат" благодарит Александра за профессионализм и вклад в достижения команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в заявлении клуба.

Первый номер и лидер команды

Заруцкий начинал сезон в статусе основного вратаря "Кайрата". Его стабильная и уверенная игра позволила закрепиться в стартовом составе алматинцев, а также регулярно выходить в основе сборной Казахстана. Голкипер внёс весомый вклад в чемпионский сезон клуба и успешно проявил себя в еврокубковой квалификации.

Всего за "жёлто-чёрных" Заруцкий провёл 24 матча, в девяти из которых сохранил свои ворота "сухими".


Переломный момент — тяжёлая травма

Ключевым моментом в сезоне стала серьёзная травма колена, полученная в конце августа 2025 года в первом матче финального квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Селтика" (0:0). Повреждение вывело вратаря из строя на несколько месяцев.

Шанс для молодёжи

После травмы Заруцкого место в воротах занял 22-летний Темирлан Анарбеков. Во втором матче с "Селтиком" (0:0) молодой голкипер стал одним из героев встречи, отразив три удара соперника в серии пенальти и подтвердив высокий потенциал.

Также за основную команду в период травмы Заруцкого и Анарбекова успел дебютировать 18-летний воспитанник алматинского клуба Шерхан Калмурза.

"Кайрат" принял решение по трансферу Анарбекова

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

