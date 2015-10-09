"Мне не нравится". Модрич выбрал между Месси и Роналду

Полузащитник итальянского "Милана" и капитан сборной Хорватии Лука Модрич объяснил, почему не любит сравнения между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, а также рассказал о человеческих качествах португальца, передают Vesti.kz.

— Месси или Криштиану Роналду?

"Мне не нравится этот вопрос. Они ознаменовали собой эпоху. Мне ближе Криштиану, потому что я играл с ним, он был моим партнёром в "Реале", уверяю, что он не только великий футболист, но и невероятный человек. Люди этого не знают, но у него огромное сердце, он всегда готов помочь. И это простой, обычный человек", — цитирует слова Модрича Corriere della Sera.

— А Месси?

"Я не знаю его как человека, но не сомневаюсь, что он тоже замечательный. Как игрок он великолепен".

Отметим, что текущий сезон является дебютным для 40-летнего хорватского полузащитника в составе "Милана". Модрич присоединился к "россонери" минувшим летом на правах свободного агента после ухода из мадридского "Реала". За 19 матчей в новом клубе он успел забить один гол и отдать две результативные передачи.

Модрич выбрал клуб для завершения карьеры. "Реалу" это не понравилось

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!