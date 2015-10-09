Новый тренер сборной Узбекистана обратился к фанатам перед ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу, итальянский специалист Фабио Каннаваро поздравил всех фанатов национальной команды с Новым годом и отметил, что наступающий 2026-й будет полон большой ответственности и волнений, передают Vesti.kz.

"Как же здорово завершить 2025 год таким образом… Для меня большая честь быть главным тренером сборной Узбекистана. Я начинаю работу с этой командой в исторический 2026 год с огромной ответственностью и волнением. Впереди долгий путь, но я верю в силу, энтузиазм и боевой дух узбекского народа. Благодарю всех, кто поддерживал меня на этом новом этапе. Желаю вам и вашим семьям, чтобы Новый год был замечательным!" - цитирует слова Каннаваро пресс-служба Футбольной ассоциации Узбекистана.

Напомним, 5 июня сборная Узбекистана под руководством Тимура Кападзе впервые в истории вышла на чемпионат мира, сыграв вничью 0:0 на выезде с командой ОАЭ. Этот результат обеспечил узбекистанцам второе место в группе A с 18 очками и досрочное получение путёвки на ЧМ‑2026.

В октябре национальную команду возглавил Фабио Каннаваро — именно он поведёт сборную на её дебютный чемпионат мира, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Узбекистан пошёл на жертвы ради ЧМ-2026

