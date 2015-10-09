Игрок европейской сборной "анонсировал" трансфер Анарбекова в топовый чемпионат

Выступление "Кайрата" в Лиге чемпионов привлекло внимание многих скаутов и в ближайшие годы алматинцы могут продать ещё несколько молодых игроков в Европу. Экс-хавбек алматинского клуба Георги Зария в разговоре с корреспондентом Vesti.kz рассказал, кто именно из воспитанников способен заявить о себе в ближайшем будущем.

Грузинский полузащитник выделил несколько футболистов, а также заявил, что Темирлан Анарбеков уже сейчас должен выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов.

"Кто следующим из молодых игроков академии может проявить себя на высоком уровне? В "Кайрате" очень много талантов. Рамазан Багдат, Азамат Туякбаев, тот же Исмаил Бекболат мне нравится. Анарбеков? Ну, он уже не молодой (смеется). Но, вообщ,е да, он уже сейчас должен играть в Европе. Мое мнение, он заслужил трансфер в европейский клуб, он способен играть в одной из топ-5 лиг, я бы уехал на его месте", - сказал Зария.

Ранее итальянский скаут отмечал яркую игру Анарбекова в Лиге чемпионов и заявил о возможном трансфере в Испанию или Италию.

Кроме того, сообщалось об интересе со стороны немецких клубов к Азамату Туякбаеву, которого просматривали в матчах ха юношескую сборную Казахстана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!