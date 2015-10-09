Каннаваро принял неожиданное решение по Хусанову в сборной Узбекистана

Главный тренер сборной Узбекистана, итальянский специалист Фабио Каннаваро объявил состав на январский сбор в ОАЭ, передают Vesti.kz.

Сбор в ОАЭ и товарищеские матчи

Учебно-тренировочный сбор (УТС) сборной Узбекистана начнётся 20 января в Объединённых Арабских Эмиратах. В рамках подготовки команда проведёт несколько товарищеских матчей, которые позволят тренерскому штабу оценить физическую форму футболистов и отработать тактические схемы перед чемпионатом мира 2026 года.

Ключевые игроки не включены в состав

На первый сбор Каннаваро не вызвал нескольких ведущих игроков, включая защитника Абдукодира Хусанова из "Манчестер Сити". Решение объясняется тем, что первый УТС направлен на оценку физического состояния игроков, выступающих в национальном чемпионате. Игроки, выступающие за рубежом, к этому этапу подготовки не привлекаются.

Состав Узбекистана на январский сбор

Вратари: Уткир Юсупов, Владимир Назаров, Эдем Неманов;

Защитники: Махмуд Мухаммаджонов, Авазбек Улмасалиев, Отабек Ахадов, Достонбек Турсунов, Зафармурод Абдирахматов, Алибек Давронов, Жахонгир Урзов, Дилшод Комилов, Иброхимхалил Юлдошев;

Полузащитники: Иброхим Иброхимов, Хуршид Гиёсов, Жасурбек Жалолиддинов, Шерзод Эсанов, Кувондик Рузиев, Аббос Гуломов, Жавохир Хусанов, Аброрабек Исмоилов, Икромжон Алибаев;

Нападающие: Рустам Турдимурадов, Азиз Холмуродов, Самандаржон Мавлонкулов, Анваржон Хожимирзаев, Фирдавс Абдурахмонов, Алишер Одилов, Ойбек Бозоров, Нодирбек Абдураззаков.

Цель сбора и работа Каннаваро

Итальянский тренер планирует использовать сбор для тщательной проверки всех кандидатов на участие в чемпионате мира. Особое внимание будет уделено физической готовности и адаптации игроков к командной тактике. Каннаваро намерен создать баланс между опытными футболистами и перспективными игроками из внутреннего чемпионата.

Историческое достижение Узбекистана и новый этап

Напомним, что прошлым летом сборная Узбекистана под руководством Тимура Кападзе впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира, сыграв 0:0 с ОАЭ и заняв второе место в группе A с 18 очками. В октябре команду возглавил Фабио Каннаваро, который и поведёт "белых волков" на ЧМ-2026. Первый сбор под его руководством станет важным этапом подготовки к глобальному турниру.

