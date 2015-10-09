Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 14:10
 

Стала известна реакция игроков "Реала" на увольнение Хаби Алонсо

Стала известна реакция игроков "Реала" на увольнение Хаби Алонсо

Игроки мадридского "Реала" были поставлены перед фактом отставки главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Как пишет Marca, о решении клуба они узнали не лично, а из опубликованного официального коммюнике.

Увольнение Алонсо шокировало игроков "Реала"

Как пишет Marca, о решении клуба они узнали не лично, а из опубликованного официального коммюнике.

После финала Суперкубка Испании, где "Реал" уступил "Барселоне" со счётом 2:3, футболисты не ожидали резких кадровых решений и были уверены, что проект с Алонсо будет продолжен.

Внутри коллектива не видели никаких тревожных сигналов. Поражение в финале носило минимальный характер, а сам турнир, по мнению игроков, не давал поводов для экстренной смены тренера. Напротив, в раздевалке считали, что Алонсо сохраняет доверие руководства и получит поддержку после турнира.

Источники издания подчёркивают, что, по словам самих футболистов, в последние недели в команде удалось наладить рабочий процесс. Атмосфера внутри коллектива стала спокойнее, а контакт между игроками и тренерским штабом заметно улучшился.

Эпоха Алонсо в "Реале" завершена

Тем не менее, 12 января "Реал" официально объявил о расставании с Хаби Алонсо. Испанский специалист возглавлял мадридский клуб с лета 2025 года. На момент его ухода команда занимала второе место в чемпионате Испании, уступая лидирующей "Барселоне" четыре очка.

За время работы Алонсо "сливочные" провели 34 матча во всех турнирах. На этом отрезке команда одержала 24 победы, четырежды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Игроки забили 72 гола и пропустили 38, оформив 10 "сухих" матчей".

Новым тренером мадридского клуба стал Альваро Арбелоа. Ранее он работал с "Кастильей", вторым составом "Реала", куда пришёл летом прошлого года, сменив Рауля Гонсалеса. До этого 42-летний специалист тренировал молодёжные команды клуба.

Мбаппе первым отреагировал на увольнение Алонсо из "Реала"

После ухода Хаби Алонсо в "Реале" начали рассматривать варианты с приглашением именитого специалиста.

