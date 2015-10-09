Игроки мадридского "Реала" были поставлены перед фактом отставки главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Увольнение Алонсо шокировало игроков "Реала"

Как пишет Marca, о решении клуба они узнали не лично, а из опубликованного официального коммюнике.

После финала Суперкубка Испании, где "Реал" уступил "Барселоне" со счётом 2:3, футболисты не ожидали резких кадровых решений и были уверены, что проект с Алонсо будет продолжен.

Внутри коллектива не видели никаких тревожных сигналов. Поражение в финале носило минимальный характер, а сам турнир, по мнению игроков, не давал поводов для экстренной смены тренера. Напротив, в раздевалке считали, что Алонсо сохраняет доверие руководства и получит поддержку после турнира.

Источники издания подчёркивают, что, по словам самих футболистов, в последние недели в команде удалось наладить рабочий процесс. Атмосфера внутри коллектива стала спокойнее, а контакт между игроками и тренерским штабом заметно улучшился.

Эпоха Алонсо в "Реале" завершена

Тем не менее, 12 января "Реал" официально объявил о расставании с Хаби Алонсо. Испанский специалист возглавлял мадридский клуб с лета 2025 года. На момент его ухода команда занимала второе место в чемпионате Испании, уступая лидирующей "Барселоне" четыре очка.

За время работы Алонсо "сливочные" провели 34 матча во всех турнирах. На этом отрезке команда одержала 24 победы, четырежды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Игроки забили 72 гола и пропустили 38, оформив 10 "сухих" матчей".

Новым тренером мадридского клуба стал Альваро Арбелоа. Ранее он работал с "Кастильей", вторым составом "Реала", куда пришёл летом прошлого года, сменив Рауля Гонсалеса. До этого 42-летний специалист тренировал молодёжные команды клуба.

Мбаппе первым отреагировал на увольнение Алонсо из "Реала"

После ухода Хаби Алонсо в "Реале" начали рассматривать варианты с приглашением именитого специалиста.

