Официально! "Реал" сделал заявление по Алонсо после матча с "Барсой"

Мадридский "Реал" официально сообщил о расставании с главным тренером Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz. Испанский специалист покинул свой пост.

Мадридский "Реал" официально сообщил о расставании с главным тренером Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz. Испанский специалист покинул свой пост.

"Футбольный клуб "Реал" объявляет, что по взаимному соглашению с Хаби Алонсо принято решение завершить его работу в качестве главного тренера первой команды.

Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и восхищением всех болельщиков "Реала", потому что он — легенда "Реала" и всегда воплощал ценности нашего клуба. "Реал Мадрид" всегда будет его домом.

Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и весь его тренерский штаб за их работу и преданность делу в это время и желает им всего наилучшего в новой главе их жизни", — говорится в сообщении на официальном сайте "Реала".

Напомним, накануне "Реал" уступил "Барселоне" (2:3) в финале Суперкубка Испании.

В Ла Лиге "Реал" с 45 баллами идет на втором месте. "Сливочные" уступают четыре балла "Барселоне". На общем этапе Лиги чемпионов мадридский клуб занимает седьмое место.

Добавим, Алонсо возглавлял "Реал" с июня 2025 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2028 года.

