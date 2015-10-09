Официально! "Реал" сделал заявление по Алонсо после матча с "Барсой"

Мадридский "Реал" официально сообщил о расставании с главным тренером Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz. Испанский специалист покинул свой пост.
"Футбольный клуб "Реал" объявляет, что по взаимному соглашению с Хаби Алонсо принято решение завершить его работу в качестве главного тренера первой команды.
Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и восхищением всех болельщиков "Реала", потому что он — легенда "Реала" и всегда воплощал ценности нашего клуба. "Реал Мадрид" всегда будет его домом.
Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и весь его тренерский штаб за их работу и преданность делу в это время и желает им всего наилучшего в новой главе их жизни", — говорится в сообщении на официальном сайте "Реала".
Comunicado Oficial: Xabi Alonso.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026
Напомним, накануне "Реал" уступил "Барселоне" (2:3) в финале Суперкубка Испании.
В Ла Лиге "Реал" с 45 баллами идет на втором месте. "Сливочные" уступают четыре балла "Барселоне". На общем этапе Лиги чемпионов мадридский клуб занимает седьмое место.
Добавим, Алонсо возглавлял "Реал" с июня 2025 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2028 года.
