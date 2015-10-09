Мбаппе первым отреагировал на увольнение Алонсо из "Реала"

Капитан сборной Франции и форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отреагировал на отставку испанского специалиста Хаби Алонсо с поста главного тренера "королевского клуба", передают Vesti.kz.

Мбаппе обратился к Алонсо после увольнения из "Реала"

27-летний нападающий стал первым футболистом команды, который публично высказался о случившемся. Француз опубликовал обращение к специалисту в социальных сетях, поблагодарив его за совместную работу и доверие.

"Это было недолго, но для меня было большим удовольствием играть под твоим руководством и учиться у тебя. Спасибо за доверие с первого дня. Я запомню тебя как тренера с чёткими идеями и глубоким пониманием футбола. Удачи тебе на следующем этапе", — написал Мбаппе.

12 января мадридский "Реал" официально сообщил о расставании с Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером команды. Алонсо возглавил "сливочных" 1 июня 2025 года, подписав контракт, рассчитанный до лета 2028-го. К моменту его ухода мадридцы потеряли первое место в Ла Лиге и отставали от "Барселоны" на четыре очка.

Ранее Хаби Алонсо успешно работал в Германии, где вместе с леверкузенским "Байером" завоевал титул чемпиона Бундеслиги в сезоне-2023/24, добившись одного из самых громких достижений в своей тренерской карьере.

