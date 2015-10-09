Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 09:00
 

Мбаппе первым отреагировал на увольнение Алонсо из "Реала"

  Комментарии

Мбаппе первым отреагировал на увольнение Алонсо из "Реала" Килиан Мбаппе. ©Depositphotos/Musiu0

Капитан сборной Франции и форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отреагировал на отставку испанского специалиста Хаби Алонсо с поста главного тренера "королевского клуба", передают Vesti.kz.

27-летний нападающий стал первым футболистом команды, который публично высказался о случившемся. Француз опубликовал обращение к специалисту в социальных сетях, поблагодарив его за совместную работу и доверие.

"Это было недолго, но для меня было большим удовольствием играть под твоим руководством и учиться у тебя. Спасибо за доверие с первого дня. Я запомню тебя как тренера с чёткими идеями и глубоким пониманием футбола. Удачи тебе на следующем этапе", — написал Мбаппе.

12 января мадридский "Реал" официально сообщил о расставании с Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером команды. Алонсо возглавил "сливочных" 1 июня 2025 года, подписав контракт, рассчитанный до лета 2028-го. К моменту его ухода мадридцы потеряли первое место в Ла Лиге и отставали от "Барселоны" на четыре очка.

Ранее Хаби Алонсо успешно работал в Германии, где вместе с леверкузенским "Байером" завоевал титул чемпиона Бундеслиги в сезоне-2023/24, добившись одного из самых громких достижений в своей тренерской карьере. 

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23-20 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
13 Жирона 19 5 6 8 18-34 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

