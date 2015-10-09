Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 11:15
 

Cтало известно, что Алонсо сказал боссам "Реала" перед увольнением

Испанское издание AS поделилось подробностями ухода Хаби Алонсо из мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

По информации источника, руководство "сливочных" провело встречу с испанским специалистом после поездки в Саудовскую Аравию, где "Реал" проиграл "Барселоне" (2:3) в финале Суперкубка Испании.

На этой встрече Алонсо заявил, что устал от ситуации и "жизни под дамокловым мечом". В ответ руководство клуба высказало свои сомнения по поводу проекта, который тренер пытался реализовать. В итоге стороны пришли к решению прекратить сотрудничество. Тренировки в понедельник не было – у игроков был выходной.

Отмечается, что Алонсо покинул свой пост не только из-за результатов. У руководства клуба было ощущение, что тренер "не нашел правильной формулы", что у него не было связи с раздевалкой и что физическая подготовка не была эффективной. Возникало впечатление, что у команды не идет игра, даже когда футболисты выкладываются на полную.


12 января "Реал" объявил об уходе Алонсо по обоюдному согласию сторон. Под его руководством "сливочные" провели 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В Ла Лиге "Реал" после 19 туров идет вторым, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

"Реал" выбрал нового главного тренера после отставки Алонсо

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23-20 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
13 Жирона 19 5 6 8 18-34 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

