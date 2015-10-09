В "Реале" нашли трёх виновных в отставке Алонсо: известны их имена

Отставка Хаби Алонсо из мадридского "Реала" была вызвана не спортивными результатами, а глубокими проблемами внутри команды, передают Vesti.kz.

Детали конфликта Алонсо с раздевалкой "Реала"

Как сообщает Fichajes, тренер постепенно утратил контроль над раздевалкой и столкнулся с сопротивлением со стороны лидеров "сливочных".

Наиболее острый конфликт возник с Винисиусом Жуниором. С самого начала между бразильцем и тренером не сложилось взаимопонимания. Тактические требования и частые замены вызывали у форварда раздражение.

По данным источника, Винисиус не принимал даже намёка на второстепенную роль и считал, что статус звезды освобождает его от подобных ограничений.

С Федерико Вальверде ситуация выглядела спокойнее, но со временем также стала проблемной. Алонсо регулярно менял позицию уругвайца, всё чаще используя его на фланге обороны. Несмотря на профессиональный подход игрока, постоянные эксперименты постепенно подрывали доверие и вызывали внутреннее недовольство.

Даже Беллингем разочаровал тренерский штаб

В случае с англичанином Алонсо был разочарован, прежде всего, настроем футболиста. В клубе отмечали, что на Беллингема всё сильнее влияет его окружение, тогда как командные задачи отходят на второй план.

Это отражалось на работе на тренировках - снизилась интенсивность, а отношение к требованиям штаба стало заметно более холодным.

Источник утверждает, что на фоне этих проблем дисциплина в команде заметно ухудшилась: игроки всё чаще игнорировали дополнительные нагрузки, тренировочный ритм падал, а требования тренерского штаба всё чаще оставались без должной реакции.

Конкурент "Реала" в Ла Лиге направил запрос на трансфер Беллингема

Напомним, что 12 января "Реал" объявил об уходе Алонсо по обоюдному согласию сторон. Испанец возглавлял "сливочных" с лета 2025 года. За это время мадридцы провели 34 встречи во всех турнирах, в которых одержали 24 победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

Ранее стало известно, что обладатель "Золотого мяча" не остался в стороне после поражения "Реала" от "Барселоны" и обратился к Пересу.

