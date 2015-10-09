Временный или навсегда? Арбелоа сделал громкое заявление в "Реале"

Новый главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал своё назначение на пост наставника первой команды, сообщают Vesti.kz.

"Постоянный я или временный тренер? Я здесь уже 20 лет и останусь столько, сколько захочет "Реал" Мадрид. Это мой дом", — приводит слова Арбелоа инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

🚨🤍 Álvaro Arbeloa: “Permanent or interim manager? I’ve been here for 20 years and I’ll stay as long as Real Madrid wants me to”.



“This is my home”. pic.twitter.com/5A2Li6IZIt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2026

Арбелоа возглавлял "Кастилью" с июня 2025 года, а с 2020-го последовательно работал в системе молодёжной академии "Реала". Он начинал с команды Infantil A, с которой в сезоне-2020/2021 выиграл чемпионат, затем руководил Cadete A в сезоне-2021/2022, а с 2022 по 2025 год тренировал Juvenil A.

Во главе Juvenil A Арбелоа добился впечатляющих результатов: в сезоне-2022/2023 его команда оформила требл, завоевав чемпионат, Кубок Испании и Кубок чемпионов, а в сезоне-2024/2025 вновь стала чемпионом страны.

