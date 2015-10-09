Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 22:08
 

Временный или навсегда? Арбелоа сделал громкое заявление в "Реале"

  Комментарии

Поделиться
Временный или навсегда? Арбелоа сделал громкое заявление в "Реале" ©x.com/realmadrid

Новый главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал своё назначение на пост наставника первой команды, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Новый главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал своё назначение на пост наставника первой команды, сообщают Vesti.kz.

"Постоянный я или временный тренер? Я здесь уже 20 лет и останусь столько, сколько захочет "Реал" Мадрид. Это мой дом", — приводит слова Арбелоа инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Арбелоа возглавлял "Кастилью" с июня 2025 года, а с 2020-го последовательно работал в системе молодёжной академии "Реала". Он начинал с команды Infantil A, с которой в сезоне-2020/2021 выиграл чемпионат, затем руководил Cadete A в сезоне-2021/2022, а с 2022 по 2025 год тренировал Juvenil A.

Во главе Juvenil A Арбелоа добился впечатляющих результатов: в сезоне-2022/2023 его команда оформила требл, завоевав чемпионат, Кубок Испании и Кубок чемпионов, а в сезоне-2024/2025 вновь стала чемпионом страны.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Гамбург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 января 00:30   •   не начат
Гамбург
Гамбург
(Гамбург)
- : -
Байер
Байер
(Леверкузен)
Кто победит в основное время?
Гамбург
Ничья
Байер
Проголосовало 12 человек

Реклама

Живи спортом!