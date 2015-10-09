Конкурент "Реала" в Ла Лиге направил запрос на трансфер Беллингема

Испанский "Вильярреал" проявил интерес к английскому полузащитнику Джоубу Беллингему и сделал шаг в сторону возможного перехода, передают Vesti.kz.

Интерес из Ла Лиги

По информации Fichajes, "жёлтая субмарина" направила запрос по трансферу хавбека дортмундской "Боруссии" Джоуба Беллингема. Клуб рассматривает 20-летнего англичанина как перспективное усиление центра поля и часть долгосрочного проекта.

Следом за братом

Примечательно, что в Ла Лиге уже выступает старший брат Джоуба — Джуд Беллингем, который перешёл в мадридский "Реал" из той же "Боруссии" летом 2023 года и стал одним из лидеров "сливочных". Теперь его младший брат также может оказаться в чемпионате Испании — но уже в составе одного из прямых конкурентов "королевского клуба".

Планы "Вильярреала" по трансферу Беллингема

"Вильярреал" намерен омолодить и обновить середину поля, делая ставку на молодых футболистов с потенциалом роста. Джоуб Беллингем соответствует этим требованиям и, по мнению руководства клуба, способен вписаться в игровой стиль команды.

Статистика в сезоне

На данный момент "Вильярреал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 41 очко и уступая мадридскому "Реалу", идущему вторым, четыре балла.

В текущем сезоне Джоуб Беллингем провёл 23 матча за дортмундскую "Боруссию" и отметился двумя результативными передачами.

Отметим, что "Вильярреал" является победителем Лиги Европы сезона 2020/2021.

