Испания
Сегодня 20:55
 

Конкурент "Реала" в Ла Лиге направил запрос на трансфер Беллингема

Конкурент "Реала" в Ла Лиге направил запрос на трансфер Беллингема ФК "Вилльярреал". ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Испанский "Вильярреал" проявил интерес к английскому полузащитнику Джоубу Беллингему и сделал шаг в сторону возможного перехода, передают Vesti.kz.

Интерес из Ла Лиги

По информации Fichajes, "жёлтая субмарина" направила запрос по трансферу хавбека дортмундской "Боруссии" Джоуба Беллингема. Клуб рассматривает 20-летнего англичанина как перспективное усиление центра поля и часть долгосрочного проекта.

Следом за братом

Примечательно, что в Ла Лиге уже выступает старший брат Джоуба — Джуд Беллингем, который перешёл в мадридский "Реал" из той же "Боруссии" летом 2023 года и стал одним из лидеров "сливочных". Теперь его младший брат также может оказаться в чемпионате Испании — но уже в составе одного из прямых конкурентов "королевского клуба".

Планы "Вильярреала" по трансферу Беллингема

"Вильярреал" намерен омолодить и обновить середину поля, делая ставку на молодых футболистов с потенциалом роста. Джоуб Беллингем соответствует этим требованиям и, по мнению руководства клуба, способен вписаться в игровой стиль команды.


Статистика в сезоне

На данный момент "Вильярреал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 41 очко и уступая мадридскому "Реалу", идущему вторым, четыре балла.

В текущем сезоне Джоуб Беллингем провёл 23 матча за дортмундскую "Боруссию" и отметился двумя результативными передачами.

Отметим, что "Вильярреал" является победителем Лиги Европы сезона 2020/2021.

Ранее "Реал" включился в гонку за преемника хорватского полузащитника Луки Модрича.

Добавим также, что Луис Энрике потребовал от ПСЖ забрать таланта "Реала" уже зимой.

Самый дорогой игрок мира пополнит состав "Реала"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23-20 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 18 6 8 4 24-20 26
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
13 Жирона 19 5 6 8 18-34 21
14 Севилья 18 6 2 10 24-29 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

