Луис Энрике потребовал от ПСЖ забрать таланта "Реала" уже зимой

"Пари Сен-Жермен" рассматривает вариант усиления состава уже в зимнее трансферное окно и обратил внимание на игрока мадридского "Реала" Арду Гюлера, передают Vesti.kz.

Луис Энрике настаивает на трансфере

Как пишет Don Balon, главный тренер ПСЖ Луис Энрике обозначил руководству клуба приоритетную цель на январь. Специалист настаивает на срочном усилении креативной линии и считает, что футболист "Реала" Арда Гюлер подходит под его игровую модель.

Интерес носит оперативный характер — тренер рассчитывает на усиление уже в текущем сезоне, в том числе с прицелом на матчи Лиги чемпионов.

Позиция "Реала"

В мадридском клубе рассматривают игрока как часть долгосрочного проекта и не планируют расставаться с ним на постоянной основе. При этом руководство допускает альтернативные варианты, включая аренду или промежуточную формулу сделки.

В "Реале" подчёркивают, что не намерены ослаблять состав в середине сезона и будут действовать без спешки.

Развитие ситуации

ПСЖ продолжает изучать возможность сделки и готов обсуждать условия. Окончательное решение будет зависеть от позиции мадридского клуба и формата возможного перехода.

Ситуация может получить развитие в ближайшие недели.

Ранее Винисиус потребовал избавиться от двух игроков "Реала" ради продления контракта, а "Челси" предложил 120 миллионов евро за звезду мадридского клуба.

