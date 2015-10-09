Винисиус требует избавиться от двух игроков "Реала" ради продления контракта

Переговоры о продлении контракта между "Реалом" и Винисиусом Жуниором проходят далеко не в спокойной обстановке, передают Vesti.kz.

Бразильский вингер, по данным El Nacional, обозначил клубу жёсткую позицию и дал понять, что новое соглашение возможно только при выполнении ряда условий.

Винисиус настаивает на расставании с двумя атакующими игроками - Родриго Гоэсом и молодым нападающим Гонсало Гарсией. Футболист опасается, что при нынешнем составе атаки и на фоне фигуры Килиана Мбаппе его роль в команде может со временем потерять прежний вес.

Источник утверждает, что Винисиус хочет чётких гарантий статуса ключевого игрока и лидера проекта. В противном случае он не готов связывать своё будущее с мадридским клубом на долгий срок.

В лагере "сливочных" ситуацию называют крайне чувствительной, а всё потому что руководство не склонно принимать ультиматумы и традиционно ставит командный баланс выше индивидуальных требований.

На данный момент переговоры продолжаются, однако очевидно, что вопрос продления контракта превратился в тонкую игру интересов. Для "Реала" важно сохранить одного из ключевых игроков команды, но не ценой кадровых жертв.

Как Винисиус стал одной из главных фигур "Реала"

Стоит отметить, что Винисиус связан с "Реалом" уже много лет и прошёл с клубом большой путь.

Соглашение с мадридцами бразилец подписал ещё в 2017 году - тогда ему было всего 16 лет. Из-за возрастных ограничений он официально присоединился к команде летом 2018-го, а дебютировал за основной состав 29 сентября того же года, выйдя на замену в матче Ла Лиги против "Атлетико".

Этот выход сделал его первым игроком 2000-х годов рождения, сыгравшим за "сливочных" в официальной встрече.

С тех пор бразилец вырос в одного из ключевых футболистов клуба. Вместе с "Реалом" он дважды выигрывал Лигу чемпионов, три раза становился чемпионом Испании, завоевывал Кубок и Суперкубки Испании и УЕФА, а также побеждал на Клубном чемпионате мира.

На его счету уже более 100 голов за мадридский клуб, а по итогам сезона-2021/22 Винисиус был признан лучшим игроком Лиги чемпионов.

