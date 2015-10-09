"Барселоне" предложили 60 миллионов за лучшего бомбардира: это не Левандовски

Бирмингемская "Астон Вилла" сделала "Барселоне" щедрое предложение за Феррана Торреса, которое может повлиять на финансовую и спортивную стратегию каталонцев, передают Vesti.kz.

Предложение из Англии

По имеющейся информации от Fichajes, английский клуб предложил 60 миллионов евро за Феррана Торреса. Это одно из самых крупных предложений, полученных "сине-гранатовыми" в текущее трансферное окно. Руководство каталонского клуба уже приступило к детальному анализу возможной сделки, осознавая её серьёзные экономические последствия.

Финансовый фактор

Предложение поступило в момент, когда "Барселона" по-прежнему стремится стабилизировать своё финансовое положение. Продажа Торреса за такую сумму могла бы заметно разгрузить бюджет клуба, однако в "Барсе" не хотят принимать поспешных решений, способных ослабить команду в спортивном плане.

Роль Феррана в "Барселоне"

Несмотря на неоднозначный статус в предыдущих сезонах, Ферран Торрес является лучшим бомбардиром "Барселоны" в Ла Лиге в текущей кампании — на его счету 11 голов. Всего в сезоне 25-летний испанец провёл 25 матчей, забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

Позиция клуба

Будущее Торреса в "Барселоне" остаётся открытым. В клубе подчёркивают, что решение будет приниматься исходя из общей стратегии: баланса между финансовой выгодой и сохранением конкурентоспособного состава. Предложение "Астон Виллы" признано серьёзным, но окончательный вердикт пока не вынесен.

Ранее со счётом 12:1 закончился матч "Барселоны" и "Мадрида".

Добавим также, что главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик одобрил продажу лидера "Барселоны" за 40 миллионов.

Ламин Ямаль "исключён" из состава "Барселоны"

