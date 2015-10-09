Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 22:50
 

Всё время симулирует. Винисиус пожаловался судье на Ямаля

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор вступил в диалог с главным арбитром Хосе Мунуэрой Монтеро во время финала Суперкубка Испании против "Барселоны", обвинив форварда каталонцев Ламина Ямаля в постоянных симуляциях, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

Поделиться

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор вступил в диалог с главным арбитром Хосе Мунуэрой Монтеро во время финала Суперкубка Испании против "Барселоны", обвинив форварда каталонцев Ламина Ямаля в постоянных симуляциях, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

Эпизод произошёл в момент, когда бразилец был вынужден опуститься в оборону и сыграть против нападающего "сине-гранатовых".

Телекамеры зафиксировали, как Винисиус эмоционально обратился к судье, заявив, что Ямаль регулярно пытается заработать фолы без реального контакта.

Напомним, "Барселона" одержала победу в финале со счётом 3:2 и в 16-й раз в своей истории завоевала Суперкубок Испании, установив рекорд турнира. На счету мадридского "Реала" — 13 подобных трофеев.

