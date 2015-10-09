Флик одобрил продажу лидера "Барселоны" за 40 миллионов

Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик готов санкционировать летний уход одного из капитанов команды Рональда Араухо, передают Vesti.kz.

Решение Флика и возможная сумма трансфера

По информации El Nacional, немецкий специалист не станет препятствовать продаже уругвайского центрального защитника в летнее трансферное окно. "Сине-гранатовые" готовы рассмотреть предложения по Араухо на сумму около 40 миллионов евро, несмотря на его статус капитана и одного из лидеров обороны.

Тяжёлый период и пауза из-за ментального состояния

В последние месяцы Араухо переживал непростой этап. С конца ноября он не появлялся на поле после удаления в матче общего этапа Лиги чемпионов против "Челси". Тогда защитник получил красную карточку, а каталонцы уступили со счётом 0:3. Ошибка в ключевом эпизоде серьёзно сказалась на психологическом состоянии футболиста, после чего он взял паузу, связанную с проблемами ментального здоровья.

Возвращение в финале Суперкубка

Впервые после этого Араухо вернулся на поле лишь 11 января — в финале Суперкубка Испании против мадридского "Реала" (3:2). Уругваец вышел на замену на 93-й минуте, сменив вингера Ламина Ямаля, и стал частью победного для "Барселоны" матча.

Финал Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал" завершился 5 голами и удалением

Статистика сезона и путь в клубе

В текущем сезоне Рональд Араухо провёл 16 матчей и отметился двумя забитыми мячами. В системе каталонского клуба он находится с 2018 года, когда перешёл в резервную команду "сине-гранатовых" из уругвайского "Бостон Ривер" за 4,7 миллиона евро. За это время защитник прошёл путь до одного из ключевых игроков основы и капитана команды.

