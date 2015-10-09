Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 07:10
 

Финал Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал" завершился 5 голами и удалением

  Комментарии

Поделиться
Финал Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал" завершился 5 голами и удалением ©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в финале Суперкубка Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Поделиться

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в финале Суперкубка Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, завершилась со счётом 3:2. "Сливочные" дважды по ходу первого тайма отыгрывались, однако после перерыва пропустили в третий раз и уступили.

В составе "сине-гранатовых" дубль оформил Рафинья (36-я и 73-я минуты), ещё один мяч забил Роберт Левандовски (45+4-я). У мадридцев отличились Винисиус Жуниор (45+2-я) и Гонсало Гарсия (45+6-я).

При этом у каталонцев на 90+1-й минуте красную карточку получил Френки де Йонг.

Таким образом, "Барселона" защитила звание победителя Суперкубка Испании и в 16-й раз выиграла этот трофей. "Реал" побеждал в турнире 13 раз.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
14 января 18:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Вараждин
Вараждин
(Вараждин)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Вараждин
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!