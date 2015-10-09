Финал Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал" завершился 5 голами и удалением

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в финале Суперкубка Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, завершилась со счётом 3:2. "Сливочные" дважды по ходу первого тайма отыгрывались, однако после перерыва пропустили в третий раз и уступили.

В составе "сине-гранатовых" дубль оформил Рафинья (36-я и 73-я минуты), ещё один мяч забил Роберт Левандовски (45+4-я). У мадридцев отличились Винисиус Жуниор (45+2-я) и Гонсало Гарсия (45+6-я).

При этом у каталонцев на 90+1-й минуте красную карточку получил Френки де Йонг.

Таким образом, "Барселона" защитила звание победителя Суперкубка Испании и в 16-й раз выиграла этот трофей. "Реал" побеждал в турнире 13 раз.

