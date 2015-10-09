Со счётом 12:1 закончился матч "Барселоны" и "Мадрида"

Футболистки каталонской "Барселоны" нанесли разгромное поражение "Мадриду" в 15-м туре чемпионата Испании среди женских команд, сообщают Vesti.kz.

Первый матч в 2026 году закончился со счётом 12:1 в пользу "Барселоны". Каталонская команда сделала заявку на победу ещё в первом тайме, отправив в ворота соперника семь голов.

Начало разгрому на 9-й минуте положила Ева Пайор, которая в итоге оформила покер (21-я, 38-я и 58-я минуты). Также в составе победителей дубль оформила Сидни Шертенлейб (28-я и 81-я), ещё по голу забили Карла Мартинес (25-я), Эсме Бругтс (43-я), Алексия Путеллас (52-я), Айона Гомес (68-я) и Клаудиа Пина (81-я).

У "Реала" гол престижа забила Эмили Наутнес (49-я), а Нурия Мендоза (45+1) отметилась автоголом.

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 42 очка и упрочила лидерство в Лиге F, опережая мадридский "Реал" на семь очков. В активе "Мадрида" 23 балла и седьмая строчка.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!