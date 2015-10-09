Стали известны планы "Реала" после поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка

Поражение от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании не повлияло на позиции "Реала" и главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Несмотря на болезненный результат, руководство мадридского клуба сохранило доверие к наставнику и не рассматривает кадровых решений.

В "Реале" нашли главную проблему после финала

Однако в клубе признают, что решающий матч наглядно вскрыл ключевые проблемы команды, прежде всего, вопросы физической готовности и стабильности на дистанции. При этом, как пишет AS, в "Реале" отмечают, что сам характер игры и тактические корректировки Алонсо показали, что у проекта есть потенциал для развития.

По сравнению с предыдущими матчами тренерский штаб пошёл на изменения в построении игры - и они сработали. Футболисты выжали максимум из текущего состояния, как физического, так и игрового.

Подтверждением этого стал Винисиус Жуниор, который доставлял серьезные проблемы обороне соперника до тех пор, пока банально не закончились силы. Его вынужденная замена лишь показала главную боль команды.

Основной акцент теперь делается именно на физическую составляющую. Травмы продолжают сопровождать "Реал" практически в каждом матче: в полуфинале выбыл Ферлан Менди, а в финале мышечные проблемы получил Дин Хёйсен.

В клубе приняли стратегию по решению главной проблемы

В "Реале" считают, что без решения этой проблемы говорить о борьбе за трофеи бессмысленно. А возвращение Нико Михича в медицинский департамент рассматривается как первый шаг.

На тренировочной базе уверены, что при поддержке клуба тренерский штаб способен стабилизировать ситуацию и улучшить общее состояние команды. Там по-прежнему считают, что сезон еще можно спасти - но только при условии серьезной работы над физикой.

Что касается трансферов, то резких движений зимой не ожидается. В "Реале" традиционно скептически относятся к январскому рынку - такова философия Флорентино Переса. Массового усиления или ставки на молодежь из академии не планируется, за исключением точечных решений.

В матче Кубка Испании против "Альбасете" отдельные юниоры могут получить шанс, но о глобальной перестройке речи не идет.

Напомним, "Барселона" победила "Реал" в финале Суперкубка Испании (3:2), однако после матча возник новый повод для обсуждений - Килиан Мбаппе лишил каталонцев чемпионского коридора. В "Реале" уже отреагировали.

