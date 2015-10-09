Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 10:00
 

Мбаппе лишил "Барселону" чемпионского коридора. Известна позиция "Реала"

Мбаппе лишил "Барселону" чемпионского коридора. Известна позиция "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оказался в центре внимания после финального матча Суперкубка Испании с каталонской "Барселоной", сообщают Vesti.kz.

Финал прошёл на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия) и завершился со счётом 3:2 в пользу "Барселоны". После игры футболисты "Реала" отказались устраивать традиционный чемпионский коридор для "сине-гранатовых".

По информации журналиста Альфредо Мартинеса, на этом настоял именно Мбаппе. Камеры трансляции запечатлели француза, выражающего своё возмущение, когда он что-то говорил партнерам и уводил одноклубников с поля.

Однако в мадридском клубе придерживаются другой позиции.

"В "Реале" утверждают, что именно федерация приказала им переместиться в другую зону, потому что они попали в поле зрения камер, и поэтому они не сформировали чемпионский коридор", — написал Мартинес в соцсетях.


Добавим, что "Барселона" в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем. "Реал", в свою очередь, становился победителем турнира 13 раз.

Кроме того, "Барселона" в шестой раз за последние семь игр обыграла "Реал".

