Мбаппе лишил "Барселону" чемпионского коридора. Известна позиция "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оказался в центре внимания после финального матча Суперкубка Испании с каталонской "Барселоной", сообщают Vesti.kz.

Финал прошёл на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия) и завершился со счётом 3:2 в пользу "Барселоны". После игры футболисты "Реала" отказались устраивать традиционный чемпионский коридор для "сине-гранатовых".

По информации журналиста Альфредо Мартинеса, на этом настоял именно Мбаппе. Камеры трансляции запечатлели француза, выражающего своё возмущение, когда он что-то говорил партнерам и уводил одноклубников с поля.

🚨 Here's the PROOF of Kylian Mbappe asking his teammates not to form a 'guard of honour' for the Barça players. Disgraceful behavior! pic.twitter.com/NmcdoVv6uT — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 11, 2026

Однако в мадридском клубе придерживаются другой позиции.

"В "Реале" утверждают, что именно федерация приказала им переместиться в другую зону, потому что они попали в поле зрения камер, и поэтому они не сформировали чемпионский коридор", — написал Мартинес в соцсетях.

Добавим, что "Барселона" в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны, что является рекордным показателем. "Реал", в свою очередь, становился победителем турнира 13 раз.

Кроме того, "Барселона" в шестой раз за последние семь игр обыграла "Реал".

