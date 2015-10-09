Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Вчера 23:58
 

Стало известно, как Мбаппе поспособствовал уходу Алонсо из "Реала"

  Комментарии

Стало известно, как Мбаппе поспособствовал уходу Алонсо из "Реала"

Поведение Килиана Мбаппе в финале Суперкубка Испании против "Барселоны", завершившемся поражением "Реала" со счётом 2:3, стало одним из ключевых факторов, повлиявших на решение Хаби Алонсо покинуть пост главного тренера мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

Об этом сообщает The Touchline в социальной сети X, отмечая, что специалист почувствовал окончательный подрыв своего влияния внутри команды.

Ранее появлялась информация, что Алонсо настаивал на соблюдении традиционного коридора почёта для игроков "Барселоны" после финального свистка. Однако Мбаппе, по данным источников, вмешался, не позволил партнёрам по команде выполнить этот жест и призвал их немедленно покинуть поле. Этот эпизод тренер расценил как открытый вызов своему авторитету.

Алонсо возглавил "Реал" летом 2025 года, но его период работы в клубе оказался недолгим. После ухода специалиста руководство "сливочных" доверило команду другому бывшему игроку мадридцев — Альваро Арбелоа.

