Стало известно, как Мбаппе поспособствовал уходу Алонсо из "Реала"

Поведение Килиана Мбаппе в финале Суперкубка Испании против "Барселоны", завершившемся поражением "Реала" со счётом 2:3, стало одним из ключевых факторов, повлиявших на решение Хаби Алонсо покинуть пост главного тренера мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

Об этом сообщает The Touchline в социальной сети X, отмечая, что специалист почувствовал окончательный подрыв своего влияния внутри команды.

• Yesterday after the game: Xabi Alonso wants to give a guard of honor, but Kylian Mbappé is telling his own manager to walk away, REFUSING to do the guard of honor.



• Less than 24 hours later, Xabi Alonso leaves the club. pic.twitter.com/1stml85YwT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 12, 2026

Ранее появлялась информация, что Алонсо настаивал на соблюдении традиционного коридора почёта для игроков "Барселоны" после финального свистка. Однако Мбаппе, по данным источников, вмешался, не позволил партнёрам по команде выполнить этот жест и призвал их немедленно покинуть поле. Этот эпизод тренер расценил как открытый вызов своему авторитету.

🚨 Here's the PROOF of Kylian Mbappe asking his teammates not to form a 'guard of honour' for the Barça players. Disgraceful behavior! pic.twitter.com/NmcdoVv6uT — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 11, 2026

Алонсо возглавил "Реал" летом 2025 года, но его период работы в клубе оказался недолгим. После ухода специалиста руководство "сливочных" доверило команду другому бывшему игроку мадридцев — Альваро Арбелоа.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!