Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 07:45
 

В "Барселоне" отреагировали на увольнение Алонсо из "Реала"

  Комментарии

Поделиться
В "Барселоне" отреагировали на увольнение Алонсо из "Реала" Хаби Алонсо. ©Depositphotos/Musiu0

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Деку высказался по поводу отставки испанского специалиста Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Поделиться

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Деку высказался по поводу отставки испанского специалиста Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

"Меня это немного удивляет, потому что он проработал совсем недолго", — цитирует слова Деку Marca.

Стоит отметить, что увольнение специалиста последовало вскоре после поражения "сливочных" от "сине-грнатовых" в финале Суперкубка Испании (2:3).

Хаби Алонсо возглавлял "Реал" с лета 2025 года, однако не сумел проработать на должности и одного полноценного сезона. После его ухода руководство мадридского клуба уже назначило тренера, который будет  руководить командой в ближайшем будущем - подробности по ссылке.

На момент смены тренера "королевский клуб" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 45 очков после 19 сыгранных матчей. На общем этапе Лиге чемпионов мадридцы располагаются на седьмой позиции общего этапа, набрав 12 очков.

Самый дорогой игрок мира пополнит состав "Реала"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23-20 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
13 Жирона 19 5 6 8 18-34 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Кельн   •   Регулярный чемпионат, мужчины
15 января 00:30   •   не начат
Кельн
Кельн
(Кельн)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Кельн
Ничья
Бавария
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!