Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо подтвердил, что французский форвард Килиан Мбаппе присоединится к основному составу в Саудовской Аравии, где пройдёт финал Суперкубка Испании против "Барселоны", передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что француз выбыл из состава из-за растяжения связок. 27-летний футболист пропустил мадридское дерби в полуфинале Суперкубка страны против "Атлетико" (2:1), однако готов помочь команде в решающем матче.

"Мбаппе прилетит в Саудовскую Аравию завтра. Он чувствует себя намного лучше, у него хорошие предчувствия, и у него такие же шансы сыграть, как и у других", — цитирует слова Алонсо Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за королевский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 29 голов и пять результативных передач. Transfermarkt оценивает француза в 200 миллионов евро. Таким образом, он наряду с норвежским форвардом "Манчестер Сити" и испанским вингером "Барселоны" Ламиноим Ямалем является самым дорогим футболистом мира (все по 200 млн).

В финале Суперкубка Испании, который состоится 11 января, зрителей ожидает очередное эль класико — противостояние "Барселоны" и "Реала".

Напомним, что действующим обладателем трофея являются "сине-гранатовые". В финале прошлого розыгрыша Суперкубка Испании 2025 года каталонцы убедительно обыграли "сливочных" со счётом 5:2.

