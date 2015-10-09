Дисбаланс и необходимость в новичках. Почему состав "Актобе" не для борьбы за чемпионство

В новом сезоне КПЛ "Актобе" предстанет клубов с частным владельцем и по-прежнему с высокими амбициями. Но позволяет ли нынешний состав "красно-белых" реально претендовать на заветный трофей? Корреспондент Vesti.kz сомневается в этом и видит изъяны практически в каждой линии команды.

Да, на сегодня трансферная кампания "Актобе" определенно одна из самых интересных по именам. Клуб подписал почти в каждую линию игрока с именем. Вратарь Александр Заруцкий, защитник Иван Ордец и вингер/нападающий Айдын Желькович. Безусловно, каждый из них приходит в основу и на бумаге выглядит усилением состава. Более того, каждый из них обладает лидерскими качествами.

Но если взглянуть на состав "Актобе", который отправляется на первый сбор, в нем на сегодня есть недочеты. В частности, в обороне. Очевидно, что не хватает глубины, по сути всего четыре опытных защитника и пару воспитанников, взятых на перспективу. Вероятно, клуб подпишет как минимум еще одного иностранного центрбека и возможно, универсального латераля.

В центре полузащиты и вовсе нет изменений. Из легионерский части вопросы есть как по Мариу Рабиу, так и по Никите Корзуну. Никто из них не оправдал надежд в прошлом сезоне. Есть сомнения и по Георгию Жукову, увы, его форма сезона-2025 не впечатляла, но понятно, что он важен в контексте лимита, плюс у него есть опыт и он достаточно профессионален. Однако, как минимум один сильный центральный полузащитник с лидерскими задатками команде просто необходим. В то же время, у "Актобе" есть и подрастающее поколение в лице Аяна Байдаулетова и Дархана Бердибека - оба игрока способны прогрессировать и должны быть в обойме.

Неубедительно по прошлому сезону выглядели экс-игроки "Кайрата" - Айбар Абдулла, Еркебулан Сейдахмет и Вячеслав Швырев. Раскрыться в новых реалиях они пока не смогли. Да, они дают глубину скамейки и опять же заполняют казахстанскую часть состава, но способны ли они конкурировать с сильными легионерами и приносить результат? В этом есть сомнения.

Наконец, в атаке остались Артур Шушеначев, Амаду Думбия и Даниэль Соса. Больше всего вопросов тут по Думбия. Это ограниченный игрок, который не дает статистику. Соса и Шушеначев обладают как опытом, так и мастерством, но опять же, конкуренция обоим точно не помешает. Однако, приход Жельковича должен обеспечить команде больше вариативности и класса.

Суммируя, "Актобе" в какой-то степени стал заложником длинных контрактов с некоторыми игроками, которых стоило бы заменить. Новички внушают доверие и исходя из бэкграунда должна улучшить качество, но пока их недостаточно и состав "красно-белых" выглядит несбалансированным.

